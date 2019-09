Zeugenaufruf: Motorradfahrer in Nürnberg schwer verletzt

NÜRNBERG - Am Montagvormittag wurde ein 32-jähriger Motorradfahrer in der Fürther Straße schwer verletzt wurde. Die Verkehrspolizei Nürnberg bittet nun um Zeugenhinweise.

Gegen 10.30 Uhr befuhr der 32-Jährige mit seinem Motorrad die Fürther Straße in Richtung Fürth. Im Kreuzungsbereich zur Roonstraße kam es aus bislang unbekannter Ursache zum Zusammenstoß mit einem Mazda, der in der Gegenrichtung fuhr und nach links in die Roonstraße abbog. Bei dem Zusammenstoß stürzte der Motorradfahrer und wurde dabei schwer verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn in eine Klinik.

Beide Beteiligte gaben an, bei grünem Ampellicht gefahren zu sein.

Die Verkehrspolizei Nürnberg war mit der Unfallaufnahme betraut. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Verkehrsunfall, insbesondere zur Ampelschaltung geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0911 / 6583-1530 zu melden.

