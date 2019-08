Zugverkehr war eingestellt: Chaos am Nürnberger Hauptbahnhof

Kaputtes Stellwerk sorgte für Ärger - Verzögerungen noch für zwei Stunden möglich - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Eine Stellwerksstörung sorgt derzeit am Nürnberger Hauptbahnhof für Chaos. Der Bahnverkehr musste zwischenzeitlich komplett eingestellt werden, Züge des Fern-, Regional- und S-Bahn-Verkehrs wendeten entweder oder wurden zurückgehalten. Mittlerweile ist der Schaden behoben.

Die Störung, das erklärte ein Sprecher der Deutschen Bahn (DB) auf nordbayern.de-Nachfrage, trat gegen 17.20 Uhr auf. Inzwischen ist der Schaden wieder behoben, die Bahn warnt aber vor größeren Folgeverzögerungen und möglichen Zugausfällen. Das betroffene Stellwerk lag direkt am Nürnberger Hauptbahnhof, der Defekt legte über 20 Minuten lang alles lahm.

Züge des Regional- und Fernverkehrs sowie sämtliche S-Bahnen waren von dem Vorfall betroffen. Zunächst wurden sie entweder am Hauptbahnhof direkt zurückgehalten, weil man noch nicht wusste, ob sie nicht vielleicht doch noch losfahren können. Oder aber die Züge wendeten vorzeitig und fuhren Nürnberg gar nicht erst an.

Ein weiterer Sprecher schätzte, dass es noch ungefähr zwei Stunden lang dauern könnte, bis der Bahnverkehr wieder im regelmäßigen Takt verkehrt. Die U-Bahn verkehrt regulär. Inzwischen twitterte die Deutsche Bahn auch, dass der Defekt behoben sei.

