Zwei Haftbefehle: Einbrecher in Gostenhof gefasst

29-Jähriger wurde bei Einbruch in Geschäft ertappt - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Beim Versuch in ein Geschäft in Gostenhof einzubrechen, ist ein 29-Jähriger in der Nacht zum Dienstag ertappt worden. Die Polizei startete sofort eine Fahndung und konnte den Mann festnehmen. Gegen ihn lagen bereits zwei Haftbefehle vor.

Es war um 1.15 Uhr, als ein aufmerksamer Zeuge verdächtige Geräusche aus einem Haus in der Rothenburger Straße hörte. Er klopfte an die Eingangstür des Ladens und mit einem mal flüchtete ein zunächst unbekannter Mann. Kurz darauf trafen die ersten Polizisten vor Ort ein. Sofort war klar, dass hier jemand versucht hatte einzubrechen.

Eine Fahndung wurde eingeleitet, schnell war ein Verdächtiger gefasst. Wegen der Spurenlage gilt er als dringend tatverdächtig, machte aber selbst zu den Vorwürfen keine Angaben.

Doch auch so war klar, dass er nicht unschuldig ist: Bei seiner Überprüfung stellte sich heraus, dass gegen ihn zwei Haftbefehle bestehen. Deshalb wurde er in ein Gefängnis gefahren und eingesperrt.

