Vor knapp zwei Wochen hatte ein Passagierschiff auf dem Main-Donau-Kanal das Schleusentor an der Schleuse Riedenburg so stark beschädigt, dass sie nicht mehr geschlossen werden kann. Seitdem stauen sich die Schiffe auf dem 160 Kilometer langen Main-Donau-Kanal. Von 108 angestauten Schiffen stehen 60 davon bei Nürnberg.

Etwa acht Hektar groß ist das Weingut, aus dem der edle Tropfen stammt, den Ex-Fußballer Andrea Pirlo am Montagabend in Nürnberg vorstellte. Etwa 20.000 Flaschen kommen aus der Kellerei des 40-Jährigen, der nach seiner aktiven Karriere vom Mittelfeld-Maestro zum Winzer wurde. Wir haben die Bilder vom Gastspiel des Weltmeisters von 2006 in Franken!

Aufregung in der Nürnberger Südstadt: Am frühen Montagmorgen ist am Dr.-Luppe-Platz im Keller eines Mehrfamilienhauses ein Feuer ausgebrochen. 21 Bewohner mussten von der Feuerwehr evakuiert werden. Die Polizei spricht am Morgen von etwa 20 Verletzten. Wie es zu dem Brand kommen konnte, ist derzeit noch unklar.