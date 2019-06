Lieferten sich ein packendes Derby in der Relegation zur Fußball-Kreisliga: Der TSV 1860 Weißenburg II gewann nach Toren von Salvatore Greco-Cutturello (Elfmeter) und Dominik Eitel mit 2:1 gegen den SSV Oberhochstatt, für den Andreas Auernhammer zwischenzeitlich aufgeglichen hatte. Oberhochstatt ist damit abgestiegen, Weißenburg darf weiter auf den Aufstieg hofen. 680 Zuschauer sorgten für eine tolle Kulisse am Ellinger Sportplatz.

Am Freitag kurz vor Mittag wurde die Feuerwehr nach Abenberg alarmiert: In einer Fabrik für Schaumstoffe und Beschichtungen war in einer Trocknungsanlage eine größere Menge Zellulose in Brand geraten.