Nürnberg: DJ Bobo bringt mit Show die Arena zum Beben

NÜRNBERG - Auf seiner „Kaleidoluna“ - Tour machte DJ Bobo am Sonntag Station in der Nürnberger Arena. Kaum jemand im Publikum dürfte sein Kommen bereut haben – der Schweizer lieferte eine beeindruckende Show.

DJ Bobo hatte bei seinem Auftritt in der Arena sichtlich Spaß. © Horst Linke



Ein wenig ist es so, als sei man in eine Zeitmaschine gestiegen, die einen irgendwo in den Neunzigern ausgespuckt hat. Ein Jahrzehnt, das im Rückblick regelrecht beschaulich daherkommt, so ohne Trump, Brexit oder Klimakrise. Es war die Zeit von Dr. Alban, Captain Hollywood und Culture Beat - und eben auch das Jahrzehnt, in dem der gelernte Bäcker aus dem Kanton Aargau die Charts erobert hat. Auch jetzt, gut 20 Jahre später, fühlt sich ein Bobo-Konzert noch nach Neuziger an: schmissige Dance-Beats, viel Glitzer, ein bisschen Rap.

Zumindest bei DJ Bobo funktioniert diese Mischung noch immer. "Es ist eben auch ein ganz arg herzlicher Mensch. Total auf dem Boden geblieben", sagt Margit, die extra aus Stuttgart angereist ist, um ihr Idol zu sehen. Margit muss es wissen, sie hat Bobo, der eigentlich Rene Baumann heißt, schon oft persönlich getroffen. Bereits vier Konzerte der laufenden Tour hat die 54-Jährige besucht, vier weitere werden folgen.

Sitzen bleibt hier niemand

Die Bühne ist ein beeindruckend wandlungsfähiges acht Meter hohes Konstrukt, das im Laufe des zweieinhalbstündigen Konzerts mit Hilfe aufwändiger Videoprojektionen vom Raumschiff zur historischen Villa und dann zu einem Maja-Tempel mutiert. Drei Songs braucht Bobo bis das Publikum steht. Der Innenraum der Arena ist bestuhlt, gesessen wird trotzdem eher selten. "Als ich meinen ersten eigenen Song in der Disco gespielt habe, war danach die Tanzfläche leer", erzählt er. Das ist lange her. Heute reichen die ersten Takte von "Somebody Dance with Me", dem Song, der ihm 1992 den Durchbruch bescherte, um die Fans in der Arena in Wallung zu bringen.

Die Bühnentechnik ist vom Allerfeinsten, die Show perfekt durchchoreographiert: Flammen, Konfettiregen, spektakuläre Lasereffekte - sogar Drohnen sind im Einsatz. Der Materialaufwand ist gigantisch. Dazu sorgen etwa fünfzehn Tänzer für Action auf der Bühne. Und trotzdem liebt das Publikum vor allem DJ Bobo, der den ganzen Abend über ein Dauergrinsen im Gesicht hat. Der sich sich ehrlich freut über die Zuneigung der Fans, der immer authentisch, nie abgehoben wirkt.

Natürlich ist alles auch ein wenig mainstreamig und abwaschbar. Bobo will keinem wehtun, tiefgründige Texte sucht man vergeblich. Stattdessen geht es um Liebe, Menschlichkeit, Freude. Störend ist das nicht. Der Schweizer will unterhalten - und das gelingt ihm fabelhaft. Auch wenn der inzwischen 51-Jährige tänzerisch nicht mehr ganz so aktiv ist wie in früheren Jahren.

"Wir kommen wieder"

Die alten Hits hat er alle im Gepäck. Ob "Together, "Freedom", "Everybody" oder "Pray" - Nostalgiker kommen voll auf ihre Kosten. Immer wieder animiert Bobo die Fans zum Mitmachen, studiert mit ihnen sogar kleine Choreografien ein. Alle machen mit, obwohl das Publikum in der mit gut 5000 Besuchern nahezu ausverkauften Arena durchaus heterogen ist. Vom Grundschüler bis zum Best-Ager ist alles dabei.

Als der Abend sich schon dem Ende neigt, darf Maurice auf die Bühne. Ein Junge aus dem Publikum, vielleicht zehn Jahre alt, der zusammen mit dem "King of Dance" den Queen-Klassiker "We will rock you" performen darf. Mehr Fannähe geht kaum. Mit zwei (wohl geplanten) Zugaben verabschiedet sich der Sänger danach aus Nürnberg. Allerdings nicht ohne eine Ankündigung: "Wir kommen wieder, im Jahr 2022 sind wir wieder da. Zu meinem 30-jährigen Bühnenjubiläum", ruft er in die Halle. Die meisten Fans können es wohl kaum erwarten, wieder mit Bobo auf Zeitreise zu gehen.