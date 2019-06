Nürnberger Electro-DJ legt bald auf Ibiza auf

Marc Klages wird Teil der "Mucho Ibiza"- Latin-Reihe - vor 3 Stunden

NÜRNBERG - Electro-Fans aus der Region dürfte der Name ein Begriff sein: Marc Klages. Der DJ wird bald auch Urlauber auf Ibiza mit seinen Sounds beglücken. Obwohl das logistisch gar nicht so einfach ist.

Das Fogon-DJ Team: Marc Klages in der Mitte, neben ihm Anthony Trejo (mit Hut) und Anselmo Vasquez. Foto: Marko Krenz



Die Baleareninsel Ibiza ist schon seit Jahrzehnten ein Mekka für Partyfans. Aus aller Welt reisen sie an, um in den Clubs und an den Stränden zu feiern. Jetzt mischen dort auch Nürnberger mit. "Ushuhaïa" geben sich die Stars die Klinke in die Hand. Montags legt David Guetta auf, dienstags schaut Paris Hilton vorbei, mittwochs Martin Garrix und am Freitag Calvin Harris. Und bald steht sonntags Marc Klages auf der Bühne des legendären Partyhotels – ein Nürnberger, der mit seinem Latin-Club "Fogon" auf dem Klingenhofareal seit Jahren schon erfolgreich eine Nische im Nürnberger Nachtleben besetzt.

"Ibiza ist eigentlich die Insel der elektronischen Musik", erzählt Klages. Das Luxus-Partyhotel direkt am Strand, in dem auch immer wieder Promis unter den Gästen gesichtet werden, will nun aber neue Wege gehen und sonntags auch Latin anbieten. "Mucho Ibiza" heißt die Partyreihe. Und Klages wird zusammen mit den beiden Dominikanern Anthony Trejo und Anselmo Vasquez für die Hauptacts einheizen. Das Publikum im „Ushuhaïa“ ist bunt gemischt. Italiener, Asiaten, Spanier, Brasilianer, Russen, Deutsche – "das macht es total spannend", sagt Klages.

Spannend und stressig. "Das ,Fogon‘ ist von Samstag auf Sonntag bis fünf Uhr geöffnet", sagt er, "dann sperr’ ich zu und setz mich in den Zug nach München." Nach einer Nacht voller Arbeit ist der Zug schließlich sicherer als das Auto. Von dort aus geht es mit dem Flugzeug nach Ibiza. Das "Ushuhaïa" stellt den drei Nürnbergern eine Wohnung direkt am Strand. "Da können wir uns ein paar Stunden ausruhen", sagt Klages. Dann geht es am Sonntagabend ab auf die Bühne. Am Montag legen die drei noch im "High" auf – das ist der Nachfolger des "Space", einem berühmten Club auf der Insel, bevor es am Dienstag zurück nach Deutschland geht.

Am 16. Juni beginnt für Klages die Inselsaison. Ein Pool, eine Bühne, 5000 Gäste, das alles direkt am Strand. "Der Hammer", sagt Klages.

Wer eine Latin-Outdoor-Party erleben will, der muss nicht unbedingt nach Ibiza fliegen. Ein Trip zum Flughafen reicht schon aus. Dort findet am 20. Juli ab 13 Uhr das Latinmusic-Airport-Festival statt.

jule