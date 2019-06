Nürnberger Senior löst Massenkarambolage auf A9 aus

Auffahrunfall mit sechs Pkws - sieben Verletzte, zwei davon schwer - vor 1 Stunde

HOLLEDAU - Ein 75-Jähriger Autofahrer mit Nürnberger Zulassung hat am Mittwoch eine Massenkarambolage verursacht: Sechs Fahrzeuge prallten dabei aufeinander. Insgesamt wurden sieben Menschen verletzt, drei davon schwer. Auf der A9 Richtung München kam es zu erheblichen Behinderungen.

Auf Höhe der Rastanlage Holledau löste am Mittwochnachmittag ein 75-Jähriger aus Nürnberg eine Massenkarambolage aus. Der Fahrer erkannte mit seinem BMW zu spät, dass sich der Verkehr zurückstaute und fuhr auf den BMW eines 19-Jährigen aus München auf. Der BMW wurde durch diesen Aufprall auf den davor stehenden Golf eines 80-Jährigen aus Hannover geschoben.

Im Anschluss fuhr auch dieser Golf auf den Golf eines 45-Jährigen aus Unterfranken. Dieser landete wiederum im Heck des BMW Mini einer 29-Jährigen aus Ingolstadt - und dieser fuhr schließlich auf den Skoda eines 72-Jährigen auf.

Eine 28-Jährige, die im Auto des Unfallverursachers auf dem Rücksitz gesessen hatte und der 80-jährige Golffahrer wurden durch den Unfall schwer verletzt und kamen jeweils mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik. Der 19-Jährige Münchener kam ebenfalls schwer verletzt mit dem Rettungsdienst in eine Klinik. Sein 19-Jähriger Beifahrer, die 79-Jährige Beifahrerin im Fahrzeug des Rentners aus Hannover, der 45-Jährige Golf-Fahrer und die Fahrerin des Mini wurden leicht verletzt und mit dem Rettungsdienst in Kliniken eingeliefert. Sämtliche Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 80.000 Euro. Es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen auf der A9.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

lip