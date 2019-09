Ob an Wänden, Verkehrsschildern oder Stromkästen: Aufkleber und Graffiti finden sich gefühlt überall. Während die einen ihre Liebe zum FCN oder zum Kleeblatt ausdrücken wollen, ärgern sich andere über die Sachbeschädigungen und ein verschandeltes Stadtbild. Die Reinigung kostet zudem richtig viel Geld. Die Stadt Nürnberg nimmt in diesem Jahr rund 100.000 Euro in die Hand, damit Aufkleber und Schmierereien in der Innenstadt beseitigt werden. Vor allem in Stadionnähe - hier in der Karl-Steigelmann-Straße - sind zahlreiche Schilder beklebt. © Roland Fengler