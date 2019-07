Oberfranke buhlt um das Herz der "Bachelorette"

Wieder wagt sich ein Profi-Basketballer in die Dating-Höhle von RTL: Absofort kämpft Oberfranke David Taylor um das Herz der neuen Bachelorette Gerda Lewis. Seine große Leidenschaft ist Sport und Musik, doch der 24-Jährige will auch in Liebesdingen in einer ganz hohen Liga spielen.

Seit mittlerweile zwei Jahren single hofft Profi-Basketballer und Model David Taylor das Herz der neuen "Bachelorette" zu erobern. © TVNOW



"Wird Bachelorette Gerda Lewis seine neue Muse?", diese Frage stellt sich RTL und vielleicht auch viele seiner Fans und Mannschaftskollegen: Der 24-Jährige Profi-Basketballer David Taylor aus Oberfranken will nämlich in der Datingshow "Bachelorette" das Herz von Gerda Lewis im Sturm erobern.

In Eckersdorf im Landkreis Bayreuth aufgewachsen, zog es David Taylor recht schnell in die Südstaaten. Kein Wunder, denn auch sein Vater war schon US-amerikanischer Basketball-Profi, 2005 wurde er mit Bamberg sogar deutscher Meister. Nachdem Sohn Lewis einige Zeit in Amerika verbracht hat, spielt er mittlerweile bei den Basketball Löwen Erfurt in der 2. Bundesliga ProB. Sein Traum: einmal in der NBA zu spielen.

"Mit Augen verführen können"

Über seine Traumfrau sagt der Sportler beim Interview vorab gegenüber RTL: Sie "sollte auf jeden Fall ein schönes Grinsen haben, intelligent sein und mich mit ihren Augen verführen können."

Seit zwei Jahren, also seitdem er in Erfurt lebt, ist der Basketballer jetzt Single. "Bis jetzt hat es noch nicht hingehauen", erzählt er. Deshalb startet er nun gemeinsam mit 20 anderen Männern in der Datingshow die "Mission Traumfrau". Was ihn dazu reizt, stellt er ganz klar: "Die Erfahrung zu machen, wirklich gegen 20 andere Jungs anzutreten. Ich bin ja Sportler und ich glaube, da sucht man so ein bisschen den Reiz Competition zu haben."

Rap und Klavierspielen als große Passion

Auch in Sachen Studium will der 24-Jährige es noch weit bringen. Aktuell studiert er Ernährungswissenschaften im Master, folgen soll darauf jedoch noch ein Medizin-Studium, wie der Sender berichtet.

Wie das mit seinem Profi-Dasein als Basketballer unter einen Hut zu kriegen ist? Da ist der 24-Jährige ganz entspannt. Wenn er nicht gerade Körbe wirft, widmet er sich nämlich seiner zweiten großen Leidenschaft, der Musik. Nicht nur beim Klavierspielen taut der sonst recht ruhige Erfurter auf, sondern auch beim Rappen seiner eigenen Texte. Wie der Sender bereits vorab verlauten ließ, will der Oberfranke dieses Talent möglicherweise auch in der Show zur Schau stellen.

Ob Taylor bei der neuen Bachelorette Gerda Lewis punkten kann ist am Mittwoch, den 17. Juli, ab 20:15 Uhr bei RTL zu sehen.

