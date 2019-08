Oberfranken: Hund springt über Zaun und beißt Mädchen

Die Hundehalter müssen sich nun verantworten - vor 49 Minuten

SCHWARZENBACH AM WALD - Am Mittwochabend sprang im oberfränkischen Schwarzenbach am Wald ein Hund über einen Zaun und verletzte ein Mädchen.

Gegen 20 Uhr waren drei Mädchen im alter zwischen 12 und 13 Jahren in Schwarzenbach am Wald unterwegs. Unvermittelt sprang ein Mischlingshund über einen Gartenzaun und biss eines der Mädchen in den linken Oberarm. Die Verletzungen wurden vorsorglich in der Klinik behandelt. Der Hundebesitzer erhält laut Polizei Naila nun eine Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung.

vek