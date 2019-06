Oberfranken: Rentner fährt einjährigen Jungen an

OBERLANGENSTADT - In Oberlangenstadt ereignete sich am Dienstagabend ein Unfall, bei dem ein Kleinkind angefahren wurde. Der Autofahrer erlitt einen Schock.

Zu einem schweren Vekehrsunfall kam es am Dienstagabend in der Nageler Straße in Oberlangenstadt bei Kronach. Ein 87-jähriger Autofahrer fuhr dabei in Richtung Nagel. Hierbei übersah er einen einjährigen Jungen, welcher auf der Straße spielte. Durch den Zusammenstoß wurde der Junge zunächst bewusstlos. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber in die Kinderklinik Bayreuth verbracht. Der Rentner erlitt einen Schock und wurde ebenfalls ins Krankenhaus verbracht. Die Nageler Straße war bis etwa 20.30 Uhr voll gesperrt.

