Oberfranken: Über 100 Einsatzkräfte kämpften gegen Feuer in Metallfirma

Schaden beläuft sich auf fünfstellige Summe - vor 1 Stunde

MAINLEUS - Ein Feuer in einer Metallfirma in Mainleus (Landkreis Kulmbach) hat erheblichen Schaden angerichtet. Wie die Polizei mitteilte, brach der Brand in der Nacht zum Mittwoch aus und löste einen großen Feuerwehreinsatz aus. Über 100 Rettungskräfte waren auf den Beinen und kämpften gegen die Flammen.

Zu einem Brand in einer Metallfirma in Mainleus mussten in der Nacht auf Mittwoch über hundert Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst, Polizei und dem Technischen Hilfswerk ausrücken. Unter Einsatz von Atemschutz und Drehleiter konnten sich die Einsatzkräfte schnell Zutritt zum betroffenen Gebäudeteil verschaffen und den Brand erfolgreich löschen. Da in der Halle zu diesem Zeitpunkt keine Personen arbeiteten, gab es keine Verletzten. Durch die frühzeitige Brandentdeckung eines Mitarbeiters, der auf dem Weg zum Parkplatz einen Feuerschein in einem Teil des Fabrikgebäudes wahrnahm, konnte die Feuerwehr schnell handeln und die Ausbreitung des Feuers verhindern.

Der entstandene Schaden beläuft sich nach erster vorläufiger Schätzung auf eine mittlere fünfstellige Summe. Die Kulmbacher Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache vor Ort aufgenommen, Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen derzeit nicht vor.

dpa/eli