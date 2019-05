Oberfranken: Unbekannter bepflanzt Schlaglöcher mit Blumen

Die Bewohner des Dorfes im Landkreis Hof staunten nicht schlecht - vor 50 Minuten

LANGENBACH - Am ersten Mai machte sich wohl ein Hobbygärtner in der Blumenstraße im oberfränkischen Langenbach bei Geroldsgrün zu schaffen: Die Schlaglöcher wurden dort zu Blumenbeeten.

Im oberfränkischen Langenbach blühen derzeit Blumen - in den Schlaglöchern. © NEWS5 / Fricke, NEWS5



Bereits am Mittwoch verwandelte sich eine mit Schlaglöchern durchzogene Straße in Langenbach in ein Blumenbeet. In mehreren Kratern pflanzte jemand nachts bunte Blumen - und machte so der Blumenstraße alle Ehre. Dem voraus ging ein jahrelanger Streit über die Kostenübernahme der Straßensanierung. Bürgermeistern Helumt Schlegel nimmt den blühenden Protest leicht und hält ihn für "humoristisch".

Eigentlich sollten bereits am 6. Mai die Bagger anrücken. Nun bleiben den Langenbachern die Schlaglöcher noch länger erhalten. Die Maßnahmen verzögern sich um eine Woche. Die Blumen versüßen den Oberfranken die restliche Wartezeit sicherlich.

vek