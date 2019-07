Oberpfalz: 81-jähriger Vermisster wieder aufgetaucht

Polizei suchte mit Spürhunden - Einem Passanten fiel der ältere Herr auf - vor 1 Stunde

SCHNAITTENBACH - Am Donnerstag war ein 81-Jähriger plötzlich aus seinem Seniorenheim in Schnaittenbach in der Oberpfalz verschwunden. Die Polizei startete sofort eine intensive Suche - auch mit Spürhunden. Schließlich brachte ein Zeuge den erfolgbringenden Hinweis.

Der Senior war gegen 14.15 Uhr zuletzt im Seniorenheim in Schnaittenbach im Landkreis Amberg-Sulzbach gesehen worden. Da der Mann an Demenz leidet und möglicherweise orientierungslos sein könnte, startete die Polizei sofort eine Suche mit mehreren Streifen. Auch Spürhunde kamen zum Einsatz.

Drei Sunden lang lief die Suche nach dem Senior erfolglos - gegen 17.40 Uhr wendete sich schließlich ein Zeuge bei der Polizei. Er hatte in Holzhammer, zwischen Schnaittenbach und Wernberg-Köblitz, einen verwirrten älteren Herrn bemerkt. Als eine Streife kurz darauf vor Ort eintraf, war der Vermisste jedoch erneut verschwunden. Eine kurze Suche führte dann schließlich doch zum Erfolg. Der 81-Jährige war wohlauf und wurde durch die Polizei zurück in das Seniorenheim gebracht.

Dieser Artikel wurde am Donnerstag gegen 18.10 Uhr aktualisiert.

