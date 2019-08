Oberpfalz: Heißer Teer ergoss sich über die B15

KÖFERING - Bei einer Kollision zweier Lastwagen in der Oberpfalz ist heißer Teer auf die Straße geflossen. Ein 55 Jahre alter Lkw-Fahrer habe am Mittwochnachmittag das Ampel-Rot an einer Kreuzung in Köfering (Landkreis Regensburg) übersehen, teilte die Polizei am Abend mit.

Bei einem Unfall mit zwei Lastwagen an einer Kreuzung in Köfering (Landkreis Regensburg) ist heißer Teer auf die Straße geflossen. © Alexander Auer



Der 55-Jährige stieß mit dem Sattelzug eines 36-Jährigen zusammen. Dieser Lkw kippte um und geriet auf die Gegenfahrbahn, wo er den Wagen eines 52-Jährigen erfasste, der in einen Gartenzaun geschleudert wurde.

Der Sattelzug des 36-Jährigen war mit heißem Asphalt beladen, der sich fast über die gesamte Fahrbahnbreite der Bundesstraße 15 verteilte. Da sich der Fahrer nicht selbst aus seinem umgekippten Lkw befreien konnte, wurde er mit einem Brecheisen aus der Fahrerkabine befreit. Sowohl die beiden Lkw-Fahrer als auch der Autofahrer wurden mit schweren Verletzungen in Krankenhäuser gebracht.

Die B15 war im Bereich Köfering stundenlang gesperrt und wurde erst in der Nacht zu Donnerstag wieder freigegeben. Unter anderem musste der abgekühlte und fest gewordene Asphalt beseitigt werden.

