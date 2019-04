Ochsenfurt: Mehrere Gartenhäuser niedergebrannt

Die Ursache des Feuers ist noch unklar - vor 45 Minuten

OCHSENFURT - Aus bislang noch ungeklärter Ursache ist am Mittwochabend in einer Kleingartenanlage ein Feuer ausgebrochen. Mehrere Gartenhäuser brannten vollständig nieder.

Kurz nach 17 Uhr wurde ein Brand im Bereich der Schrebergärten am Goßmannsdorfer Weg gemeldet. Als die erste Streife der Polizei am Einsatzort eintraf, stand ein Gartenhaus bereits im Vollbrand. Die Flammen griffen in der Folge auf benachbarte Lauben über. Insgesamt drei Gartenhäuser brannten vollständig nieder, zwei weitere wurden in Mitleidenschaft gezogen.

Die Feuerwehren aus Ochsenfurt, Hohestadt und Goßmannsdorf brachten den Brand bis 19 Uhr unter Kontrolle. Verletzt wurde niemand. Was die Ursache für das Feuer war, ist Gegenstand der Ermittlungen, die von der Kriminalpolizei Würzburg geführt werden.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

reg