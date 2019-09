Ohne Wasser: Hund an Parkplatz angeleint und allein gelassen

Passantin nahm Tier in ihre Obhut - Polizei sucht Zeugen - vor 1 Stunde

NEUSTADT BEI COBURG - Ein Welpe wartet stundenlang angebunden an einem Parkplatz auf sein Herrchen - doch niemand kommt. Diese traurigen Szenen spielten sich in Neustadt bei Coburg ab. Schließlich nahm eine Passantin das Tier in ihre Obhut.

Wie die Polizei berichtet, hatte die Passantin den jungen Hund am Dienstag angebunden am Parkplatz Neustadter Arnoldgymnasiums vorgefunden. Nachdem sich etwa zwei Stunden lang niemand um den Mischlingswelpen gekümmert hatte, nahm die Finderin das Tier in Obhut.

Laut Polizei ist der Hund in etwa vier Monate alt. Er hat beiges Fell, eine schwarze Schnauze, schwarze Ohren und weiße Pfoten.

Wer dieses Tier kennt, vermisst oder den Besitzer kennt, soll sich beim Tierschutzverein unter der Telefonnummer 09568/859566 melden.

