Oktoberfest 2019: Darum sollten Sie die Wiesn besuchen

NÜRNBERG - Das Essen ist teuer, die Zelte sind überfüllt und oft ist die Maß nur halbvoll. Genau deshalb meiden viele Franken die Wiesn. Das größte Volksfest der Welt hat aber auch viele schöne Seiten. Warum sich ein Besuch auf dem Oktoberfest lohnt, haben wir in einer Bildergalerie zusammengefasst.

In München heißt es am 21. September "O'zapft is" und die bayerische Landeshauptstadt befindet sich dann wieder bis zum 6. Oktober im Ausnahmezustand. Schon jetzt ist klar: Das Oktoberfest wird auch in diesem Jahr viele Besucher aus der ganzen Welt anlocken. Im vergangenen Jahr kamen 6,3 Millionen Menschen auf die Theresienwiese und tranken nach Angaben der Festwirte 7,5 Millionen Maß Bier.

Obwohl zeitgleich unter anderem das Nürnberger Altstadtfest stattfindet, planen viele Franken einen Besuch auf dem größten Volksfest der Welt. Hier lesen Sie, wie Sie am bequemsten zur Wiesn kommen.

Doch warum zieht das Oktoberfest Jahr für Jahr so viele Menschen an? Wir haben zehn Gründe zusammengefasst, warum sich ein Wiesnbesuch lohnt. Klicken Sie sich also durch unsere Bildergalerie:

