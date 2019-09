Oktoberfest: So kommen Franken am bequemsten zur Wiesn

MÜNCHEN - Vom 21. September bis zum 6. Oktober ist es wieder soweit: Das weltbekannte Oktoberfest lädt zum Feiern, Biertrinken und Schlendern ein. Dem kommen jedes Jahr Millionen von Menschen nach. Doch wie kommen Franken bei diesen Menschenmassen am besten zur Wiesn? Diese Frage dürften sich viele Besucher vorab stellen. Wir haben die Optionen.

Vom 21. September bis zum 6. Oktober lockt das Oktoberfest Besucher aller Welt nach München. Foto: Frank Leonhardt



Seit über 200 Jahren findet das Oktoberfest auf der Theresienwiese statt. Die Wiesn liegt recht zentral in München, unweit der Altstadt. Mehrere Millionen Besucher strömen jedes Jahr auf das weltberühmte Fest. Wie kommt man bei dem Ansturm am besten von Nürnberg aus auf das Gelände? Hier alle Optionen im Überblick.

Hinfahrt mit dem Zug

Mit den Öffentlichen anzureisen ist nicht nur am besten für die Umwelt, sondern auch optimal für jeden, der auf dem Oktoberfest gerne etwas tiefer ins Glas schaut. Am einfachsten ist es, den Münchner Hauptbahnhof anzusteuern: Er ist nur 15 Minuten Fußweg von der Wiesn entfernt. Die Deutsche Bahn stellt hier einen Lageplan zur Verfügung.

Eine Möglichkeit für die Anreise mit dem Regionalexpress ist das Bayernticket der Bahn. Es kostet für eine Person 25 Euro, für fünf Personen sind es mit 53 Euro knapp 10,60 Euro pro Person. Auch für Familien ist das Ticket ideal: Zwei Erwachsene können damit beliebig viele eigene Kinder oder Enkel unter 15 Jahren mitnehmen.

Der letzte direkte Zug zurück nach Nürnberg geht am Freitag und am Samstag gegen 23.20 Uhr, unter der Woche fahren die letzten sinnvollen Verbindungen schon früher. Die Fahrt dauert etwas mehr als zwei Stunden. Bei der Reiseauskunft der Deutschen Bahn können Oktoberfest-Besucher genau herausfinden, welcher Zug am besten für sie passt.

Preiswerte Alternative zur Bahn: Der Fernbus

Kostspieliger, aber schneller ist die Heimfahrt mit dem ICE - sie kostet - je nach Buchungszeitpunkt - zwischen etwa 20 und 60 Euro. Das Bayernticket kann hier nicht verwendet werden. Dafür dauert sie aber nur knapp mehr als eine Stunde.

Eine preiswerte Alternative für die Anreise sind Fernbusse, etwa von Flixbus. Die Busse brauchen für die Strecke Nürnberg-München zwischen zwei und drei Stunden - und kosten teilweise nur fünf Euro. Reisende kommen am Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) in der Landeshauptstadt an, der nur eine Station vom Hauptbahnhof entfernt liegt. Zusätzlich bieten auf Mitfahr-Portale wie Blablacar Autofahrern Möglichkeiten an, um von Nürnberg nach München zu kommen.

Von der Anreise mit dem Auto rät der Veranstalter ab, da es sehr schwierig werden kann, einen Parkplatz zu finden. Wer aber trotzdem nicht auf die Hinfahrt mit dem eigenen Wagen verzichten möchte, sollte sein ihn auf einem Park + Ride Parkplatz abstellen und dann nur noch das letzte Stück mit den Öffentlichen zurücklegen. Besonders eignen sich die Plätze bei Garching und Fröttmaning, eine Übersicht über alle Park + Ride Parkplätze in München gibt es hier. In der Münchner Innenstadt gibt es auch Parkhäuser, diese können aber sehr teuer werden.

Wer es nicht mehr nach Hause schafft, muss sein Glück in Hotels oder Privatunterkünften versuchen, die allerdings bereits oft schon weit im Voraus ausgebucht sind. Darüber hinaus gibt es verschiedene Camping-Plätze in der Nähe und sogar ein Wiesn-Camp: Dort können Besucher im Reitstadion München Riem ihr Zelt aufstellen.

