Orgie in der Oberpfalz: Eintagsfliegen bedecken die Straßen

SCHWANDORF - Es ist die wohl größte Liebesparty unter allen Lebewesen: Zum Geschlechtsakt schwirren unzählige Eintagsfliegen durch die Luft. Dabei bleiben sie im Gebiet rund um die Gewässer, in denen sie aufgewachsen sind - so auch rund um die Naab bei Schwandorf. Dort häufen sich derzeit die toten Tiere auf den Straßen - denn sie überleben ihre Fortpflanzung nicht.

Rund um die Naab bei Schwandorf häufen sich derzeit die toten Eintagsfliegen auf den Straßen - denn unmittelbar nach ihrer Fortpflanzung sterben sie. Foto: NEWS5 / Hanke



Die Eintagsfliegen leben buchstäblich nur aus einem einzigen Grund: Um den Geschlechtsakt zu vollziehen. Als Larven reifen sie in den Gewässern heran, in denen sie aus ihren Eiern geschlüpft sind. Wenn sie dann das letzte Larvenstadium hinter sich gelassen haben und zur vollwertigen Eintagsfliege herangewachsen sind, geht es auch direkt hinaus in die weite Welt - oder zumindest paar Meter über die Wasseroberfläche. Dies ist üblicherweise in schwülen Nächten der Fall.

Dort schwirren die Männchen zu Tausenden herum, um sich eines der Weibchen zu schnappen, deren erster Ausflug sie ebenfalls in den Schwarm aus Insekten führt. Und dann werden so lange kleine Babyeintagsfliegen produziert, bis entweder die Weibchen ihre Eier auf dem Gewässer ablegen und dann vor Entkräftung sterben - oder einem hungrigen Fisch zum Opfer fallen - oder die Männchen verhungern. Denn die Tiere haben von Natur aus nicht einmal funktionstüchtige Mundwerkzeuge.

Die Tiere werden auch vom Licht der Straßenlaternen angezogen, was sie oftmals so stark blendet, dass sie abstürzen und ebenfalls verenden. Ihre sterblichen Überreste bedecken dann so wie in Schwandorf in der Oberpfalz die Straßen. Gefährlich sind die Tiere für den Menschen nicht - allerdings können die dichten Paarungsschwärme zu erheblichen Sichtbehinderungen beim Autofahren führen.

