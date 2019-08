Ottensoos: Transporter kippt in Straßengraben

Für die Bergung war die B14 gesperrt - vor 6 Minuten

OTTENSOOS - Glück im Unglück hatte am Montag der Fahrer eines Kühltransporters auf der B14 in Richtung Ottensoos (Landkreis Nürnberger Land). Auf einem angrenzenden Waldweg versuchte er sein Fahrzeug zu wenden - und übersah dabei den Straßengraben. Verletzt wurde der Fahrer dabei nicht.

Beim Wenden auf einem Feldweg nahe der B14 in Richtung Ottensoos übersah der 20-jährige Fahrer eines Kühltransporters beim Wenden einen Graben. © NEWS5 / Friedrich



Beim Wenden auf einem Feldweg nahe der B14 in Richtung Ottensoos übersah der 20-jährige Fahrer eines Kühltransporters beim Wenden einen Graben. Foto: NEWS5 / Friedrich



Am Montagvormittag gegen 9.15 Uhr war der 20-jährige Fahrer mit seinem Transporter auf der B14 in Richtung Ottensoos unterwegs, als er auf einem angrenzenden Waldweg wenden wollte. Dabei übersah er jedoch einen Straßengraben, weshalb das Fahrzeug auf die Seite kippte. Das teilte die Polizei mit. Verletzt wurde der Mann dabei nicht, die Straße war jedoch für die Bergung bis 12 Uhr eine Stunde lang in Richtung Pilsen gesperrt. Der Schaden am Fahrzeug beläuft sich nach einer ersten Schätzung auf etwa 500 bis 1000 Euro.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

smax