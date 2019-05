Partnersuche in Polen: Oberfranke von Frau gelinkt

Die Angebetete versprach an Weihnachten "für immer" zurückzukommen - vor 51 Minuten

ARZBERG - Er suchte die Frau fürs Leben und fand sie beinahe. Ein 61-Jähriger aus Arzberg (Landkreis Wunsiedel) lernte über eine Partnervermittlung aus Polen eine Dame kennen. Diese schätzte aber vermutlich mehr die materiellen Vorzüge des Mannes - und verschwand.

Über eine Partnervermittlung aus Polen lernte ein Arzberger eine Dame kennen. Diese besuchte den 61-Jährigen auch im Herbst letzten Jahres in seiner Heimat. Eine Woche blieb sie. In den sieben Tagen ließ sich die Frau Kleidung, Schuhe und Parfüm vom Mann bezahlen und gab danach das Versprechen, nach einem kurzen Aufenthalt in Polen zur Weihnachtszeit wieder zurückzukehren.

Sie müsse noch diverse Dinge regeln, begründete sie die Reise, ehe sie "für immer" zu ihm nach Deutschland kommen wolle. Vor der Abreise bat die Angebetete den Arzberger noch um 500 Euro und ein Handy. Doch Kontakt hatte das mögliche Liebespaar seitdem nicht mehr - vom Geld, den Gegenständen und auch der Frau fehlen jede Spur. Der 61-Jährige erstattete nun Anzeige wegen Betrugs und Unterschlagung.

mw