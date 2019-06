100.000 Euro Schaden bei Unfallserie auf Trockauer Brücke

TROCKAU - Rund 100.000 Euro Sachschaden und eine rund halbstündige Sperrung der A9 waren die Folge einer Unfallserie,, die sich am Dienstag in der Baustelle auf der Trockauer Talbrücke ereignete. Verletzt wurde zum Glück niemand ernsthaft.

A9-Talbrücke bei Trockau. Foto: Richard Reinl



Gegen 14:15 Uhr konnte ein Ford aus Frankfurt/Oder vermutlich wegen eines technischen Defektes in der Baustelle nur noch langsam fahren. Eine 48-jährige X5-Fahrerin aus Friedrichshafen fuhr auf das Hindernis auf. Hierbei wurde zwar niemand verletzt, aber es entstand ein Sachschaden von etwa 50.000 Euro.

Ein blauer Q5 aus der Schweiz fuhr wenig später in diese Unfallstelle hinein. Die Fahrzeuge verkeilten sich so, dass keine Lastwagen mehr vorbei kamen. Die Autobahn war somit in der Baustelle für etwa 30 Minuten in Fahrtrichtung Berlin gesperrt.

Durch den weiteren Auffahrunfall wurde die 66-jährige Beifahrerin im Q5 leicht verletzt. Zu dem bestehenden Schaden kamen dadurch nochmals geschätzte 50.000 Euro dazu.

Die Autobahnmeisterei Trockau sicherte die Unfallstelle ab. Die Feuerwehren Trockau und Pegnitz kamen bei der Bergung und der Sicherung der ausgelaufenen Betriebsstoffe zum Einsatz.

