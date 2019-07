14-Jährigen auf Spielplatz niedergeschlagen und beraubt

Bayreuther Polizei ermittelte 15- und 20-Jährigen als Tatverdächtige - Ein Dritter wird noch gesucht - vor 26 Minuten

BAYREUTH - Opfer eines gewalttätigen Übergriffs wurde am Freitagabend ein 14-jähriger Schüler, der sich am Spielplatz beim Markgräfin-Wilhelmine-Gymnasium in Bayreuth aufhielt. Während zwei Tatverdächtige, ein 15-Jähriger und ein 20-Jähriger, bereits ermittelt werden konnten, suchen die Kriminalbeamten noch einen weiteren Komplizen und bitten um Zeugenhinweise.

Der 14-Jährige befand sich gegen 20.30 Uhr auf dem Kinderspielplatz in der Königsallee, als er mit drei Anwesenden in Streit geriet, die ihm mehrere Faustschläge verpassten und zu Boden brachten. Als die Täter von dem Jugendlichen auch noch Bargeld forderten, händigte ihnen ihr Opfer einen kleinen Geldbetrag aus. Anschließend entkamen die drei Räuber.

Der 14-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Polizeiliche Ermittlungen führten zu den beiden 15 und 20 Jahre alten Tatverdächtigen aus Bayreuth. Ihr weiterer Komplize ist noch flüchtig, weshalb die Kriminalbeamten aus Bayreuth auf die Mithilfe der Bevölkerung setzen.

Wer hat am Freitagabend, gegen 20.30 Uhr, den Überfall am Spielplatz beim Markgräfin-Wilhelmine-Gymnasium in der Königsallee beobachtet? Wer kann weitere Hinweise, insbesondere zu dem noch flüchtigen Täter geben?

Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Bayreuth unter der Telefonnummer 0921/506-0 in Verbindung zu setzen.

