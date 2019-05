36-jähriger Andreas Fischer aus Oberfranken vermisst

Die Polizei sucht seit mehr als zwei Wochen nach dem Mann - vor 35 Minuten

BAD STAFFELSTEIN - Von Andreas Fischer fehlt seit über zwei Wochen jede Spur. Gesehen wurde der 36-Jährige aus Bad Staffelstein zuletzt am Sonntag, 14. April. Weil Suchmaßnahmen bislang nicht zum Erfolg führten, bittet die Polizei um Hilfe.

Der 36-Jährige wird seit über zwei Wochen vermisst. © Polizei Oberfranken



Als vermisst wurde der 36-Jährige am Montag, 15. April, von seinem Arbeitgeber gemeldet. Die Polizei geht aufgrund der "festgestellten Erkenntnisse" davon aus, "dass sich Herr Fischer in einem psychischen Ausnahmezustand befindet", heißt es in einer Mitteilung. Nach der Überprüfung seines Umfeldes suchte die Polizei über mehrere Tage mit Hunden im Bereich Bad Staffelstein und Umgebung sowie Teilen von Lichtenfels - insbesondere Schney. Der Vermisste konnte jedoch nicht angetroffen werden. Die Kriminalpolizei Coburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Andreas Fischer ist 1,78 Meter groß und sehr schlank, er ist bekleidet mit einer schwarzen Jeans, einem schwarzen Sweatshirt und einer schwarze Jacke. Zudem trägt er graue Schuhe der Marke Adidas. Personen, die Hinweise zu seinem Aufenthaltsort des Andreas Fischer geben oder sonst sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich bei der Kripo Coburg unter der Telefonnummer 09561/645-0 zu melden.

fr