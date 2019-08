38-Jähriger stirbt nach schwerem Unfall in der Oberpfalz

KEMNATH - In der Nacht zum Samstag verunglückte ein 38-Jähriger aus dem westlichen Landkreis Tirschenreuth auf der Bundesstraße 22 in Richtung Kemnath (Oberpfalz) tödlich. Der Mann verlor die Kontrolle über seinen Audi TT, der Wagen überschlug sich mehrfach. Das Wrack wurde offenbar erst Stunden später gefunden.

Der Mann war in der Nacht mit seinem Audi TT auf der Bundesstraße 22 von Erbendorf in Richtung Kemnath unterwegs. Vermutlich wegen überhöhter Geschwindigkeit verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug - es kam von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Wie ein Sprecher der örtlichen Polizei mitteilte, wurde der Audi TT mehrfach durch die Luft geschleudert und kam an einem Waldstück zum Liegen. Der Motorblock wurde durch die Wucht des Aufpralls aus dem Auto gerissen.

Der 38-jährige Fahrer hatte keine Chance. Er verstarb noch am Unfallort. Polizei und Rettungskräfte wurden erst am frühen Morgen gegen 6 Uhr benachrichtigt - da Leichnam und Motorblock beim Eintreffen der Retter bereits erkaltet waren, gehen die Beamten von einem früheren Unfallzeitpunkt aus. Wegen des abschüssigen Unfallortes wurde das Wrack in der Nacht offenbar nicht entdeckt.

