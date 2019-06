Die Sonne strahlte am Sonntagnachmittag mit den Gesichtern der Auerbacher Trachtler um die Wette. Bei bester Laune startete pünktlich um 14 Uhr der Festzug, der mit schönen Trachten aus der gesamten Oberpfalz und den angrenzenden fränkischen Regierungsbezirken viele optische Akzente setzte. 45 Gruppen, darunter sechs Musikkapellen und insgesamt 16 Vereine aus dem Gemeindegebiet Auerbach, zogen vom Schulsportplatz aus durch die Innenstadt. Die Knabenkapelle Auerbach, einer der Patenvereine des Heimat- und Volkstrachtenvereins, führte den Zug an. Foto: Brigitte Grüner ©

Weitere Bildergalerien auf nordbayern.de

Fränkische Feinschmecker: Das sind die Bratwurst-Könige Sonne, Schauspiel und saftige Bratwürste - wie könnte der Sonntag besser sein, als an diesem Tag beim Bratwurstgipfel in Pegnitz. Den Thron zum fränkischen Bratwurstkönig betrat in der Kategorie Kreativbratwurst die Metzgerei Albert aus Eggolsheim. Bei den klassischen Würsten belegte Thomas Wiesenmüller aus Bayreuth mit seiner "Frankonia", einer halb groben Bratwurst mit Majoran, Rang eins.

Bratwurstgipfel in Pegnitz: Hier geht's um die Wurst Feinschmecker der deftigen Delikatesse haben sich am Sonntag nach Pegnitz aufgemacht. Dort konnten die Besucher bei der neunten Ausgabe des fränkischen Bratwurstgipfels 17 verschiedene Bratwurstsorten verkosten. Metzgereien aus ganz Franken kämpfen dabei um den Titel "Fränkischer Bratwurstkönig". Wir haben die Bilder.

Motorrad-Unfall in Oberfranken: Biker erliegt Verletzungen Freitag gegen 11.15 Uhr: Ein 34 Jahre alter Motorradfahrer ist auf einer Staatsstraße bei Fichtelberg (Landkreis Bayreuth) tödlich verunglückt. Der Mann war zuvor aus ungeklärter Ursache in einer Rechtskurve in den Gegenverkehr geraten und gegen einen Kleintransporter geprallt. Der Biker starb noch an der Unfallstelle.