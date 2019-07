A9 bei Pegnitz: Alkoholisierter Soldat schläft ein und baut Unfall

22-Jähriger wurde Militärpolizei übergeben - Totalschaden bei Fahrzeug - vor 1 Stunde

PEGNITZ - Am Sonntagmorgen war ein 22-jähriger Soldat auf der A9 in Richtung Berlin unterwegs. Als dem alkoholisierten Mann die Augen am Steuer zufielen, hatte dies drastische Folgen.

Kurz vor der Ausfahrt Pegnitz nickte der 22-Jährige für wenige Sekunden ein. Der Mann kam mit seinem Fahrzeug auf der A9 nach links von der Fahrbahn ab und krachte gegen eine Betonwand. Im Gespräch mit dem Soldaten stellten die Beamten Alkoholgeruch fest, was sich im Vortest mit einem Wert von 0,92 Promille manifestierte. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der junge Mann der Militärpolizei übergeben. Das Fahrzeug ist ein Totalschaden mit einer Summe von etwa 10.000 Euro.

mw