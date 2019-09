Ab ins Abenteuer! Der erste Schultag in und um Pegnitz

Bilder: Hunderte Erstklässler sind in das Schulleben gestartet - vor 5 Minuten

PEGNITZ - Die Aufregung war groß, die Schultüten auch: Hunderte Jungen und Mädchen sind am Dienstag in und um Pegnitz in ihren allerersten Schultag überhaupt gestartet. Hier kommen die Bilder von den Schulanfängern!

trk