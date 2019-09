Eine Autofahrerin ist am Dienstagnachmittag zwischen den Anschlussstellen Pegnitz und Weidensees (Lkr. Bayreuth) mit ihrem Subaru mit einem BMW zusammengestoßen. Die Frau hatte einem Lastwagen ausweichen wollen und nach links gezogen - dabei übersah sie den herannahenden BMW.

Zum Bezirks-Musikfest des Nordbayerischen Musikbundes, verbunden mit einem Treffen der Bayerischen Bergknappenkapellen, versammelten sich vor 50 Jahren rund 30 Kapellen und Spielmannszüge in Auerbach. Den Festkommers im überfüllten Staubersaal gestaltete der Gesangverein 1884 Auerbach, Bürgermeister Emil Kreuzer und der Vorsitzende der gastgebenden Bergknappenkapelle Fritz Deinzer begrüßten die Ehrengäste im Rathaussaal. Beim Wettstreit der Kapellen im großen Staubersaal erreichten auch mehrere heimische Gruppen hervorragende Wertungen. Am Sonntag bewegte sich ein langer Festzug mit 50 Vereinen durch die Stadt. Eindrucksvoller Höhepunkt des Festes war schließlich der Massenchor von über 500 Musikern unter der Leitung des Bundesdirigenten Hans Schmidt aus Erlangen am Pausenhof der Volksschule.