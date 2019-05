Abschluss im Stillen: Realschul-Turnhalle ist fertig

Bei Sanierung blieb nur die Rohbausubstanz erhalten - Jetzt stehen nur noch Restarbeiten an - vor 1 Stunde

PEGNITZ - Nahezu unbemerkt von der Öffentlichkeit ist die Generalsanierung der 1968 errichteten alten Realschul-Turnhalle beendet worden. "Die Arbeiten sind im April abgeschlossen worden", sagt Herbert Retzer, Pressesprecher des Landratsamts Bayreuth. Der Landkreis Bayreuth ist der Sachaufwandsträger der Schule.

Auch energetisch auf modernem Niveau: Nach abgeschlossener Generalsanierung steht von der alten Realschul-Turnhalle nur noch die Rohbausubstanz.



Bei der Generalsanierung blieb vom Gebäude nur die Rohbausubstanz stehen, "um es auf die heutigen Bau- und Energieeffizienzstandards zu bringen", so Retzer. Es war festgestellt worden, dass die Wärmedämmung unter dem Flachdach enorm geschrumpft war und sich deshalb Kältebrücken gebildet hatten.

Deshalb beschlossen die Experten im Landratsamt, die Dämmung zu erneuern. Im Zuge der Betonsanierung wurde zudem erkannt, dass die Schäden an den Außenbauteilen aus Beton größer waren als ursprünglich ermittelt.

Gesamtkosten: Rund 14 Millionen Euro

An der komplett erneuerten Realschule stehen nun noch Restarbeiten an den Außenanlage und am Hauptgebäude an. Da die Maßnahme noch nicht abgeschlossen ist, geht das Landratsamt von Kosten in Höhe von 14 Millionen Euro aus.

Je nach Auslastung der an der Sanierung beteiligten Firmen und der Wetterlage sollen die Arbeiten gegen Ende dieses Jahres abgeschlossen werden. Eine genaue Terminangabe ist somit nicht möglich.

