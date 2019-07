Ahorntaler erlebten Herzlichkeit in bitterer Armut

AHORNTAL - Von einer durchaus abenteuerlichen Reise aus Nigeria heimgekommen sind die drei Ahorntaler Reinhold Schoberth, Manfred Wohlfahrt und Werner Büttner. Sie waren zusammen mit Pfarrer Matthew Anyanwu (Volsbach), der aus Nigeria stammt, aufgebrochen, um ihn bei seinem Projekt "House on the Cross" in seinem Heimatort Umuariam zu unterstützen.

Die drei Ahorntaler Reinhold Schoberth (Mitte), Manfred Wohlfahrt (links) und Werner Büttner umringt von Menschen, denen sie mit ihren Spenden helfen konnte. Dafür wurden sie zu Ehrenbürgern ernannt. © Foto: privat



Dort hat der Geistliche vor sechs Jahren begonnen, einen Kindergarten aufzubauen, in dem heute bereits 130 Buben und Mädchen betreut werden und aus deren Reihen erstmals 2018 auch eine Schulklasse mit 25 Kindern ins Leben gerufen werden konnte.

Pfarrer Matthew Anyanwu weilt noch in seiner Heimat und wird seine fränkischen Schäflein in den Pfarreien Volsbach und Oberailsfeld erst wieder im August betreuen. Das bewundernswerte Vorgehen des Geistlichen hat dazu geführt, dass im Mai 2018 ein Förderverein "Humanitäre Hilfe für Nigeria" mit dem Slogan "Armut lindern – Bildung fördern" gegründet wurde. Vorsitzende ist Margot Löhr aus Reizendorf.

Zahlreiche Aktionen fanden seither statt. Die Hilfsbereitschaft ist sehr groß und geht über das Ahorntal hinaus, wie Mitgliedschaften aus Stadt und Landkreis zeigen. Viel Unterstützung gab es bisher, so Löhr, auch von Werner Büttner.

Die bisher größte Aktion fand im Juli 2018 statt, als eine Hilfslieferung mit einem vollbeladenen Lastwagen, der von Hamburg aus per Schiff nach Lagos verschifft wurde, unter schwierigsten Bedingungen unversehrt am Standort des Kindergarten und der Schule ankam: 30 Schulbänke, 60 Stühle, Schultafeln, Flip-Charts, drei Nähmaschinen, 30 Fahrräder. Hinzu kam Nahrung in Säcken, wie Mehl, Zucker und Reis. Alles aus Spenden zusammengetragen.

Und just bei der Verladung der Hilfslieferung entstand die Idee, mehr aus Jux gemeint, so Reinhold Schoberth "wir fahren auch einmal mit nach Nigeria". Als der Reisetermin immer näher rückte, wurde es ernst für die drei, die alle in Vordergereuth wohnen.

Hintergrund war, so Werner Büttner, "uns einmal selbst vor Ort alles in Augenschein zu nehmen und vor allem fachliche Hilfestellung bei der geplanten Erweiterung zu geben." Aber schon der Antrag auf ein Visum war ein kleines Abenteuer. Denn so einfach machte das Konsulat, das wiederum über eine Firma alles abwickeln ließ, es den Ahorntaler es nicht. Das persönliche Vorsprechen in Frankfurt erwies sich beim ersten Mal als Fehlanzeige. Die drei mussten unverrichteter Dinge wieder heimfahren. "Am Ende saßen wir wie auf Kohlen", so Manfred Wohlfahrt, "da erst zwei Tage vor Abreise das letzte von drei Visa eintraf."

Zusammen mit dem Pfarrer flogen sie in die Hauptstadt Abuja. Jeder konnte zwei Koffer mitnehmen. Einer davon war jeweils voll von Geschenken – von Hygieneartikeln bis Schulsachen.

Den Kauf von Lebensmitteln, so rund zehn Zentner Reis, als auch Nudeln und vieles mehr bis zu Baumaterial, wurde vor Ort gemacht. Alle drei betonen, dass Flug und Spenden privat geazahlt wurden, Die Spendengelder für den weiteren Bau und die Ausstattung von Kindergarten und Schule hatte Pfarrer Anyanwu gut versteckt in seiner Obhut.

Mitarbeiter der Kirche, ob Pfarrer oder Ordensfrauen, genießen im Südteil des Landes (der Norden ist von Moslems beherrscht) hohes Ansehen und Respekt. Das zeigte sich auch bei der rund 300 Kilometer langen Fahrt vom Flughafen zum Heimatort. Dabei wurden sie mit Blaulicht von einem Militärfahrzeug vorne und hinten von einer Zivilstreife mit vier schwer bewaffneten Männern eskortiert.

Aus gutem Grund, denn auf der Autobahn waren sie rund 30 bis 40 Kontrollen und weiteren Schikanen ausgesetzt. Es ging alles gut. Werner Büttner: "Man kann sich nicht vorstellen, wie es dort ausschaut, wie die Lebensverhältnisse sind. Es ist eine ganz andere Welt. Strom gibt es nur dank Aggregaten. Für die Menschen ist es ein täglicher Überlebenskampf. Es herrscht große Armut. Irgendwann explodiert das Pulverfass", so Werner Büttner. Er meint, dass wir dankbar sein sollten, dass wir in Deutschland leben können.

Und Reinhold Schoberth ergänzt: "Die Straßen sind mit Schlaglöchern übersät, auf der Autobahn sind viele Fußgänger unterwegs. Verkehrszeichen oder Wegweiser gibt es nicht. Ich habe in meinem Leben noch nie so viel Herzlichkeit erlebt und bin so tief entspannt nach Hause gefahren."

Die Herzlichkeit hat auch Manfred Wohlfahrt tief beeindruckt. "Für die meisten Menschen gibt es keine Arbeit. Sie versuchen sich als Selbständige, so als Pfannenflicker, durchzuschlagen und leben vom Hand in den Mund. Zwar war die Fahrt anstrengend, aber ich habe es nicht bereut. Meist gibt es nur gekochten Reis und ein paar Brocken Rindfleisch zu essen."

Die drei Ahorntaler konnten vielen armen Familien mit Hilfe des Pfarrers unter die Arme greifen. Wie überhaupt die gesamte Ortschaft den drei Deutschen mit ihrem Pfarrer, dessen große Familie und Verwandtschaft dort lebt, einen begeisterten Empfang bereitete.

Übernachtet wurde bei der neuntägigen Reise im Haus von Pfarrer Matthew Anyanwu. Zu Ehren der Gäste wurden Tänze aufgeführt. Bereits um sechs Uhr morgens wurden die Deutschen mit Trommeln geweckt. Sie erlebten disziplinierte Dorfversammlungen.

Die Verteilung der Geschenke an die 130 Kinder war ein einmaliges Erlebnis. Der dreistündige Abschiedsgottesdienst, bei dem der Pfarrer alle Neuigkeiten der Woche bekannt gibt, da die meisten Dorfbewohner nicht lesen und schreiben können, wird für die drei Ahorntaler unvergesslich bleiben.

Sie wurden zu Ehrenbürgern auf Lebenszeit ernannt und dürfen nie beleidigt werden. Hierzu Werner Büttner schmunzelnd: "Dies gilt auch für Deutschland".