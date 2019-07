Am Auerbacher Friedhof wird weiter saniert

Als nächstes ist die Freifläche vor der Aussegnungshalle an der Reihe. Gesamtkosten betragen 320 000 Euro. - vor 1 Stunde

AUERBACH - Der Stadtrat hält am 2016 vereinbarten Konzept fest, die Sanierung des Friedhofs in mehreren Bauabschnitten zu realisieren. Die Planung für die nächsten Maßnahmen wurde am Mittwoch vorgelegt. Nach Verabschiedung des Gesamtkonzeptes im Februar 2016 sind die ersten Maßnahmen bereits verwirklicht worden.

Die Sanierung des Friedhofs Auerbach wird fortgesetzt. Als nächstes sollen nun unter anderem der Vorbereich der Friedhofskirche und die Freifläche vor der Aussegnungshalle (Bild) erneuert werden. © Foto: Brigitte Grüner



Die Sanierung des Friedhofs Auerbach wird fortgesetzt. Als nächstes sollen nun unter anderem der Vorbereich der Friedhofskirche und die Freifläche vor der Aussegnungshalle (Bild) erneuert werden. Foto: Foto: Brigitte Grüner



Der behindertengerechte Eingang an der Westseite des Friedhofes, der Friedhain sowie die Errichtung der öffentlichen Toilette konnten bisher fertiggestellt werden. Auch der Weg entlang der Priestergräber wurde bereits erneuert. Im Dezember letzten Jahres wurde im Stadtrat der Umfang des vierten Bauabschnitts beschlossen.

Als nächstes sollen der Vorbereich der Friedhofskirche, die Freifläche vor der Aussegnungshalle sowie die Wegeachse von der Kirche St. Helena in Richtung Leichenhaus und von da aus bis zum nördlichen Ausgang zur Ebersberger Straße in Angriff genommen werden. Bei der Beschlussfassung im Dezember 2018 wurden bereits rund 350 000 Euro als voraussichtliche Baukosten genannt. Geplant war die Realisierung 2019.

Die Detailplanung hat inzwischen Landschaftsarchitektin Ursula Barth aus Ohrenbach ausgearbeitet. Auch die Kostenberechnung wurde aktualisiert und dem Stadtrat vorgestellt. Die Bauverwaltung schlug vor, auch den Eingangsbereich der Aussegnungshalle zu sanieren.

An den Wänden platzt der Putz ab. Die Türen sind zum Teil unpassend, zum Teil sanierungsbedürftig. Und auch der Bodenbelag sollte erneuert werden. Das Pflaster sei bei Feuchtigkeit sehr rutschig und im Bereich des tropfenden Weihwasserkessels auch fleckig und schadhaft geworden. Die dunkle Holzdecke sei unpassend für ein Gebäude mit Denkmalcharakter. Für diese zusätzlichen Arbeiten werden rund 14 000 Euro benötigt.

Im nächsten Bauabschnitt sollten auch die Standorte und die Anzahl der notwendigen Wasserstellen diskutiert werden, schreibt die Verwaltung in der Sitzungsvorlage. Drei mögliche Standorte – teils als Zapfstellen, teils als Schöpfbecken – schlägt die Architektin in ihrer Planung vor. Auch der Standort der Heiligen Barbara stehe zur Diskussion.

Ursula Barth hat mit der Detailplanung auch die Kosten neu berechnet. Demnach entfallen rund 47 000 Euro netto auf den Vorbereich der Friedhofskirche. Der Vorplatz der Aussegnungshalle wurde mit knapp 140 000 Euro ohne Mehrwertsteuer kalkuliert. Für den Weg zwischen Kirche und Leichenhaus sollten netto rund 84 000 Euro eingeplant werden. Insgesamt käme der nächste Bauabschnitt auf gut 320 000 Euro brutto.

Vorgelegt wurde auch der Haushaltsplan 2019 der Spitalstiftung. Der Verwaltungshaushalt schließt in Einnahmen und Ausgaben bei 81 800 Euro. Der Vermögenshaushalt hat ein Volumen von 763 600 Euro. "Die Haushaltssituation der Spitalstiftung zeigt sich unverändert angespannt", schreibt Kämmerer Michael Bierl im Vorbericht zur Haushaltssatzung.

Ausgleich wird noch erreicht

Der Ausgleich könne zwar noch erreicht werden, die Mindestzuführung an den Vermögenshaushalt allerdings nicht mehr. Die vom Prüfungsverband und der Kommunalaufsicht geforderte Erwirtschaftung der Abschreibungen und die Bildung einer Kapitalerhaltungsrücklage, der Zweckmittelrücklage und der Instandhaltungsrücklage sei weiterhin nicht möglich. Grund dafür sei das noch leerstehende Bürgerspital, das saniert und zu barrierefreien Mietwohnungen umgebaut werden soll. Aus dem Gebäude werden aktuell keine Einnahmen erwirtschaftet. Laufende Kosten für den Unterhalt fallen dennoch an, so Bierl.

Eine Besserung der Situation zeichne sich erst nach der Sanierung ab, wenn wieder Mieteinnahmen erzielt werden können. Der Schuldenstand zum Beginn des Haushaltsjahres beträgt 51 845 Euro und wird sich zum Ende des Haushaltsjahres auf 501 845 Euro erhöhen. Das bestehende Darlehen sei dem Schenkl-Schulhaus zugeordnet. Für die Sanierung des Bürgerspitals ist in 2019 ein Teilbetrag des Wohnungsbaudarlehens in Höhe von 450 000 Euro eingeplant. Dazu erwartet die Stadt einen anteiligen Zuschuss aus dem Programm "Städtebauförderung" in Höhe von 250 000 Euro. Somit sollen zu Beginn der Sanierung 700 000 Euro für die ersten Arbeiten zur Verfügung stehen.

BRIGITTE GRÜNER