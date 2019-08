Amerikanischer Pionier kam aus Plech

Heimatforscher, Kreisarchivpfleger und Marktgemeinderat Heinz Stark hat das Leben des Auswanderers Georg Schramm recherchiert. - vor 37 Minuten

PLECH - Als Heinz Stark aus Plech vor einigen Monaten ein Paket aus den Vereinigten Staaten von Amerika (USA) öffnete, dürfte ihm ein Freudenschrei über die Lippen gegangen sein. Bei dem Buch, das sich im Paket fand, war er nämlich maßgeblich daran beteiligt, dass es überhaupt erschienen ist: An den "Reminiscences of George Schramm" (Erinnerungen von George Schramm).

Zu dem Buch „Erinnerungen von George Schramm“, erschienen dieses Jahr in den USA, hat der Plecher Heimatforscher, Kreisarchivpfleger und Marktgemeinderat Heinz Stark einiges beigesteuert. Schramm wurde in Plech geboren und wanderte 1837 aus. © Foto: Klaus Trenz



Georg Schramm (1816 – 1906), so hieß er früher, wurde in Plech geboren und ist 1837 mit seinen Eltern in die "Neue Welt" ausgewandert, um dort sein Glück zu suchen. Vater Johann Christoph sah im damals ärmlichen Deutschland beziehungsweise im Königreich Bayern keine Perspektiven für seine Kinder mehr. George Schramm hat es auf dem fernen Kontinent zu etwas gebracht: Er wurde erfolgreicher Händler, Kaufmann und Politiker, galt als Gelehrter und als ein Pionier des 19. Jahrhunderts im Bundesstaat Iowa.

Es dauerte bis zum Jahr 2000, bis man in Plech überhaupt etwas von dem Mann, der zwar seine Heimat Plech nie vergaß, aber seinen neuen Lebensmittelpunkt in Amerika fand, hörte. Heinz Stark – Heimatforscher, Kreisarchivpfleger und Marktgemeinderat – erinnert sich: Im Plecher Gasthaus zur Traube waren zwei US-Bürger zu Gast. Stark wurde gebeten, doch einmal vorbeizuschauen: "Ich dachte, die brauchen mich als Dolmetscher. Als ich dort ankam, drückte mir eine Frau einen großen Stapel Papier, Bücher und Hefte in die Hand, die ich doch mal durchlesen sollte und ich habe das zunächst lustlos durchgeblättert".

Handschriftliches Liederbuch von Georg Schramm aus dem Jahr 1836. © Foto: Klaus Trenz



Bald sei ihm allerdings klar geworden, was er da in der Hand hielt: "Einen Schatz für einen Ahnen- und Heimatforscher". Die Aufzeichnungen, die Stark in "Feuer und Flamme" versetzten, waren das Reisetagebuch von Schramm, in dem er die Reise nach Bremen und die anschließende Schiffspassage beschreibt und die Erinnerungen, die der damals 85-jährige zwei Jahre lang, von 1901 bis 1903, handschriftlich aufzeichnete.

Deutsch hat Schramm als junger Mann mit guter Bildung irgendwann nicht mehr geschrieben. In seinem Reistagebuch erklärt er etwa in der Mitte in noch holprigem Englisch, nur noch in englischer Sprache zu schreiben. Georg Schramm fühlte sich also schon als Amerikaner, noch ehe er am 20. Oktober 1837 den Boden von New York betrat.

Stark recherchierte, übersetzte, forschte nach. "Ich habe keine einzige Lüge gefunden, alles stimmt". Für Heinz Stark öffnete sich die Welt aus Sicht eines oberfränkischen Einwanderers, der Höhen und Tiefen in der Neuen Welt erlebt, ein Geschäft gründet, heiratet und mit seiner Frau Isabella acht Kinder hat.

Die Einwohner seines Wohnortes Farmington nannten Schramm respektvoll "Father Schramm". Für Stark keine Überraschung: "Schramm war voller Menschenfreundlichkeit, hatte Charakterstärke und war gegen Vorurteile gefeit. Dieser Mann hatte hohe ethische Werte." Und, so Stark: "Der Mann wäre in Plech regelrecht versauert."

2004 ist es soweit: "Die George Scharmm-Story" erscheint als Beitrag im Buch "Good Bye Bayern, Grüß Gott America": eine umfangreiche Veröffentlichung zur bayerischen Geschichte und Kultur. Zwei Jahre später ist die englische Fassung im Jahrbuch für Deutsch-Amerikanische Studien (Yearbook of German-American Studies) auch in den USA zu lesen. Schon zuvor wurde Heinz Stark eingeladen, um vor der Deutsch-amerikanischen Gesellschaft in Lancaster, Pennsylvania über George Schramm zu referieren.

Ein Ereignis, das Stark nie vergessen wird: "Das war die höchste Hürde, die ich jemals für eine Veröffentlichung nehmen musste". Zum einen hielt Stark seinen Vortrag, bei dem er zudem auch noch eine halbe Stunde frei redete, vor einem eltiären Kreis von Professoren, zum anderen saßen, so Stark, anschließend "drei Professoren über meine Arbeit ,zu Gericht‘ und entschieden, ob mein Essay den Ansprüchen des Jahresbuches überhaupt entspricht".

Freundschaftliches Verhältnis

Heinz Stark hat die Hürden genommen. Und zu den Nachkommen von George Schramm ein freundschaftliches Verhältnis aufgebaut. Wechselseitig hat es mit Urenkelin Carol L. Tomason – der Frau, die vor 19 Jahren mit dem Stapel von Erinnerungen in Plech auftauchte - und ihrem Mann zwei Gegenbesuche gegeben.

Carol L Tomason weiß, was sie dem Plecher Heimatforscher zu verdanken hat und erläutert dies ausführlich in den "Reminiscences of George Schramm", wo der Marktflecken Plech eine bedeutende Rolle spielt. Wenn man Stark heute auf George Schramm anspricht, kann er seine Begeisterung über den amerikanischen Pionier aus Plech, über dessen Leben er so viel erfahren hat, kaum zurückhalten. "George Schramm ist ein Repräsentant für unsere Region, weil aufgrund der seinerzeitigen Verhältnisse seine Wiege nicht nur in Plech, sondern genauso gut auch in jedem anderen Ort in Franken gestanden haben könnte."

