Attraktiver Wohnraum in Auerbacher Stadtnähe

Stadtrat stimmt zu: Baulücke soll in der Unteren Vorstadt geschlossen werden - vor 1 Stunde

AUERBACH - Einhellige Zustimmung fand am Mittwoch im Stadtrat der Plan von Thomas Bachmann. Der Auerbacher möchte in einer Baulücke in der Unteren Vorstadt ein Mehrfamilienhaus mit zwölf Wohneinheiten errichten.

Diese Baulücke in der Unteren Vorstadt in Auerbach wird durch das von Thomas Bachmann geplante Mehrfamilienhaus geschlossen. © Brigitte Grüner



Die Kommentare im Stadtrat gingen von "herausragendes Objekt" (Herbert Appl, CSU) über "extrem positiv" (Dr. Edmund Goss, SPD), bis hin zu "schöne Sache" (Martin Weiß, FW). Bernd Scheller (Grüne) freute sich über einen attraktiven neuen Wohnraum in Stadtnähe. Alle Fraktionen hofften, dass diese Maßnahme ein erster Schritt zur Verbesserung des Ortsbilds in der Unteren Vorstadt sein wird und dass weitere Projekte nachfolgen. Deutlich wurde bei den Redebeiträgen auch, dass dem jungen Investor wirtschaftlicher Erfolg gewünscht wird.

Das Wohngebäude entsteht in der Unteren Vorstadt 12. Insgesamt werden drei Vollgeschosse und ein Dachgeschoss mit zwölf Wohneinheiten unterschiedlicher Größe entstehen. Die Firsthöhe beträgt 13,9 Meter, die Traufhöhe des Gebäudes liegt bei 9,5 Metern.

Damit überragt das geplante Gebäude die Firsthöhen der umliegenden Gebäude um etwa ein bis anderthalb Meter, war der Vorlage der Bauverwaltung zu entnehmen. Die Gesamtwohnfläche ist mit 801,13 Quadratmetern berechnet. Geplant sind barrierefreie Mietwohnungen mit einem, zwei oder drei Zimmern. Deren Wohnfläche variiert von 34,36 bis zu 131,61 Quadratmetern.

Nachbarn stimmen auch zu

Die Nachbarunterschriften liegen bereits vor, auch die Nachbarn der gegenüberliegenden Häuserzeile haben dem Bauvorhaben zugestimmt. Die geforderten Stellplätze stehen auf dem Grundstück zur Verfügung. Bürgermeister Joachim Neuß (FW) sprach von einer Bereicherung für die Stadt, bedauerte allerdings, dass das Nachbarhaus links des künftigen Bauplatzes nicht an Familie Bachmann verkauft wurde.

Die Fläche wäre sonst in das Vorhaben integriert worden. Auch die Stadt habe noch nicht alle gewünschten Häuser für das Projekt "Vitale Vorstadt" kaufen können. Zwei Gebäude wurden erworben, zwei sind in Privathand. Das gemeindliche Einvernehmen zum Neubau des Mehrfamilienhauses wurde einstimmig erteilt.

