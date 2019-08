Auerbach: Breitband-Ausbau kommt in naher Zukunft

Bis dato gab es beim schnellen Internet im Stadtgebiet mehrere weiße Flecken. Aber jetzt wird gebaut - vor 50 Minuten

AUERBACH - Betroffen waren die Ortschaften Bernreuth, Saaß, Ortlesbrunn, Hagenohe und Ligenz und die Ortsteile Hohe Tanne, Staubershammer, Hammerberg, Hämmerlmühle und Leiten. In spätestens zwölf Monaten soll die Internet-Diaspora der Vergangenheit angehören. Für die Ortsteile fiel der Startschuss für den Breitbandausbau noch im August. Spätestens in zwölf Monaten soll die Internet-Anbindung genutzt werden können.

Bei der Hämmerlmühle werden bereits Glasfaserkabel im sogenannten Spülbohrverfahren verlegt. Schnelles Internet ist hier und in vielen anderen bisher benachteiligten Auerbacher Ortsteilen und Umlandgemeinden nur noch eine Frage der Zeit. © Foto: Klaus Trenz



"Die Stadt Auerbach schöpft mit dieser Maßnahme das Förderprogramm des Freistaats Bayern wiederum optimal aus und investiert in die Verbesserung der Onlineinfrastruktur rund 936 000 Euro", erklärt Bürgermeister Joachim Neuß. Bei einer Förderung durch das Programm "Höfebonus" in Höhe von 842 000 Euro verbleiben der Stadt Kosten in Höhe von 94 000 Euro.

Als Mindestbietender ging im Rahmen eines laut Neuß aufwändigen Ausschreibungsverfahrens die Firma NGN Fiber Network KG hervor, die in allen Losen, also Ortsteilen, günstiger als die Telekom war.

Teilweise sollen zwei Tiefbaukolonnen die Glasfaserleitungen verlegen und zwar in dieser Reihenfolge: Bernreuth, Hohe Tanne, Saaß, Staubershammer, Hammerberg, Hämmerlmühle, Ortlesbrunn, Hagenohe, Ligenz und Leiten.

In dieser Reihenfolge soll dann auch der sogenannte FTTB-Fiber to the Building (Glasfaser bis zum Haus) erfolgen, sprich: Glasfaserleitungen werden bis in den Keller des jeweiligen Gebäudes verlegt. Für die Überbrückung der noch verbleibenden relativ kurzen Strecke bis zum Kunden werden dann die vorhandenen Kupferleitungen genutzt. Die im Haus vorhandene Infrastruktur von Kupfer- und Koaxialkabeln kann also weiter genutzt werden. Für die Einspielung der Technik ist die "süc//dacor GmbH" zuständig. Mit diesem Telekommunikations- und Internetdienstleistungsunternehmen müssen die Nutzer dann auch die entsprechenden Verträge für die Bereitstellung des Online-Angebots abschließen.

Warten wird sich lohnen

Für die potenziellen Nutzer dürfte sich das Warten lohnen. Mit dem Glasfaseranschluss direkt in das Haus verfügen sie dann über einen Internetanschluss, der teilweise schneller ist als in anderen Stadtteilen Auerbachs. Zudem gilt diese Technik als zukunftssicher. Mit Inbetriebnahme des Netzes sollen den Haushalten angeblich mindestens 100 Megabit pro Sekunde (Mbit/s) im Downloadbereich und 20 Mbit/s im Upload zur Verfügung stehen.

Vor allem in Hagenohe dürften die Bewohner zufrieden sein – und sind das laut Ortssprecher Martin Schleicher auch. Noch Anfang letzten Jahres war es nicht ganz sicher, ob dort ein Breitbandanschluss realisiert werden kann. Hagenohe wurde immer wieder vertröstet. Die Hagenoher hatten sich schon mit einer Funklösung abgefunden: Das Dorf sollte aus Richtung Ranzenthal versorgt werden.

Bürgermeister Neuß aber gab sich damals aber optimistisch, Hagenohe in das Programm "Höfebonus" zu bringen weil das Dorf mit seinen 15 Haushalten den größten Ortsteil bei diesem Antrag zum Ausbauprogramm darstelle. "Im letzten Moment vor einer Funklösung" so Schleicher, habe das dann auch geklappt. Jetzt könne man auch noch zwölf Monate warten. "Wir stehen schon lange in den Startlöchern", sagte Martin Schleicher.

Kuriosität am Rande: Hagenohe könnte mit einigem guten Willen schon längst Glasfaseranschluss haben. Durch den Ort verlaufe nämlich bereits eine Glasfaserleitung, weiß Martin Schleicher. Die wurde aber bis in den Truppenübungsplatz Grafenwöhr gezogen und gehört der US-Armee. "Da war nichts zu rütteln", so Schleicher. Ein Anschluss des Dorfs wurde verweigert. Schleicher leicht genervt: "Das war Hoheitssache".

KLAUS TRENZ