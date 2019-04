Auerbach: Fahranfänger sind häufig zu schnell

Unfall-Gesamtzahl nahm im Jahr 2018 deutlich zu - Statistik der Polizei - vor 1 Stunde

AUERBACH - Durchschnittlich elf Unfälle gibt es pro Woche im Bereich der Polizeiinspektion Auerbach und der Polizeistation Vilseck. Zuviel, meint die Polizeiinspektion Auerbach

Beratung, Information und Prävention sind wichtige Themen bei der Polizei. Gerne beteiligt sich die Inspektion wieder einmal an einer sogenannten Blaulichtmeile wie hier im Mai 2018 in der Bahnhofstraße. © Brigitte Grüner



Die Unfall-Gesamtzahl nahm auch in 2018 erneut zu, berichtete Polizeichef Manfred Weiß bei der Vorstellung der aktuellen Unfallstatistik.

Eine Tatsache ist erfreulich: Es gab weniger Unfälle mit Personenschaden, und damit auch weniger verletzte Personen. Ein tödlicher Unfall musste im Vorjahr nicht aufgenommen werden, freute sich Manfred Weiß. Insgesamt ereigneten sich 593 Verkehrsunfälle, dies sind 13 mehr als 2017. Ein Großteil waren Kleinunfälle mit nur geringen Verkehrsverstößen und keinen verletzten Personen. 417 Kleinunfälle wurden registriert. Dazu kamen 64 Unfälle mit Personenschaden. Dies entspricht einem Rückgang um 8,6 Prozent im Vergleich zu 2017. Bei einigen Unfällen wurden mehrere Personen verletzt. Insgesamt gab es 82 Verletzte (2017 waren es 91).

Unfälle mit über 1000 Euro Schaden gelten als "Verkehrsunfälle mit schwerwiegendem Sachschaden". 2018 gab es 112 solcher Unfälle, sechs weniger als 2017. Relativ hoch geriet die Zahl der Kleinunfälle mit insgesamt 417 Fällen (plus 6,4 Prozent). Besonders fällt die Menge der Wildunfälle auf, die im Vorjahr bei 262 lag. "Jeder dieser Wildunfälle kann tödlich ausgehen", meinte Polizeichef Weiß und appellierte an die Autofahrer, die Geschwindigkeit bei Wildwarnschildern lieber um mindestens 20 Stundenkilometer zu drosseln.

Im Jahr 2018 wurden unter anderem Hasen, Dachse, Rehe und sogar Wildkatzen überfahren. 62 Prozent der Kleinunfälle sind auf Wildwechsel zurückzuführen. Den traurigen "Rekord" war laut Weiß ein Wochenende mit sieben Wildunfällen.

Erfreulich sei, dass in 2018 kein Schulwegunfall zu verzeichnen war. Dabei zahle sich wohl auch das Schulweg-Training für die Kindergarten-Kinder, das bis Ende 2018 Bernhard Ziegler mit den Mädchen und Jungen durchgeführt hat, aus. Inzwischen sind Stefan Schwarz und Manuela Fehlner für die Jugendverkehrsschule zuständig. Vor einigen Monaten fuhr eine Frau beim Rückwärts-Einparken ein Auto an. Die Versicherung übernahm den Schaden ohne Konsequenzen, da die Fahrerin einen so genannten Schadenfreiheits-Rabatt in ihrer PKW-Versicherung integriert hatte.

Dieser Idealfall ist leider nicht die Regel. Oft bleiben die Fahrer von touchierten Autos auf den Kosten für Reparaturen sitzen, weil sich die Verursacher von Schäden, die meist beim Ein- oder Ausparken geschehen, aus dem Staub machen. "Dies ist kein Kavaliersdelikt", macht Polizeichef Manfred Weiß deutlich. In 2018 wurden immerhin 74 Unfälle mit Fahrerflucht registriert. Bei 29 Unfällen wurden die Verursacher ermittelt.

Erfolgsmodell "begleitetes Fahren"

Ein Erfolgsmodell ist das "begleitete Fahren ab 17 Jahren". Junge Leute, die ein Jahr Fahrpraxis mit Erwachsenen auf dem Beifahrersitz hinter sich haben, machen bedeutend weniger Unfälle wie Fahranfänger, die mit 18 Jahren unbegleitet los düsen. In 2018 verursachten die Fahranfänger von 18 bis 24 Jahren insgesamt 26 Unfälle mit Personen- und schwerwiegendem Sachschaden. Damit sind 14,7 Prozent dieser schwereren Unfälle auf junge Fahrer zurückzuführen. Die Hauptunfallursachen sind dabei nicht angepasste Geschwindigkeit, Vorfahrtsverletzungen und so genanntes Kurvenschneiden.

Sehr sensibel seien die Beamten bei Alkohol- oder Drogenkonsum. Viele Verkehrsteilnehmer vergessen dabei, dass sie neben Bußgeld oder Fahrverbot auch den Versicherungsschaden meist selbst tragen müssen, wenn bei einem Unfall Alkohol im Spiel war, erklärt Polizeihauptkommissar Weiß. 28 Fahrer wurden von den Beamten im Vorjahr mit Alkohol am Steuer ertappt. 25 Personen verschiedener Altersklassen waren unter Drogeneinfluss gefahren, meist hatten sie Marihuana konsumiert. 2017 waren nur sechs Verkehrsteilnehmer mit Drogen aufgefallen, der Anstieg ist erschreckend. Werden in einem Auto Drogen gefunden, werde in der Regel ein Durchsuchungsbeschluss für das komplette Anwesen ausgestellt, so der Polizeichef zu diesem Thema. In 16 Fällen konnten die Ordnungshüter Trunkenheitsfälle verhindern, indem sie vor Fahrtantritt den Schlüssel an sich nahmen. Auch Geschwindigkeitsmessungen zählen zu den Präventionsmaßnahmen.

2018 waren die Auerbacher Polizisten 77 Stunden mit der Laserpistole unterwegs. 40 Fahrer erhielten einen Bußgeldbescheid mit Punkt in Flensburg und unter Umständen auch Fahrverbot, in 34 Fällen wurde ein Verwarnungsgeld verhängt. "Insgesamt fahren die Leute diszipliniert", freute sich Manfred Weiß.

Brigitte Grüner