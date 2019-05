Auerbacher SPD-Chef Danninger "fehlen die Worte"

Partei verlor seit der Wahl 2014 die Hälfte der Stimmen und stürzte in der Stadt auf 13 Prozent ab - vor 2 Stunden

AUERBACH - Die Europawahl hat auch auf lokaler Ebene ihre Spuren hinterlassen. Während die Grünen, die CSU und die Freien Wähler zufrieden sein können, sind die Auerbacher Sozialdemokraten schwer getroffen. Die SPD verlor seit der Wahl 2014 die Hälfte der Stimmen und stürzte in der Stadt auf 13,04 Prozent ab.

Diese Meinung vertraten offensichtlich viele Wähler. Foto: Lino Mirgeler, dpa



Peter Danninger ("Mir fehlen die Worte") ist seit ein paar Wochen der neue Vorsitzende des SPD-Ortsvereins Auerbach und "sehr enttäuscht" über das schlechte Abschneiden — nicht nur in Auerbach, sondern in ganz Deutschland. "Jetzt muss hinterfragt werden, wie das zustande gekommen ist." Das aufmunternde "Kopf hoch" von SPD-Parteichefin Andrea Nahles an die Genossen ist ihm "zu einfach".

GroKo als Problem?

Möglicherweise sei die Große Koalition ein Grund für das schlechte Abschneiden, so Danninger. Mit der Politik und den Themen habe die SPD die Wähler nicht erreicht. Die Menschen würden die Arbeit, die in den Ortsvereinen geleistet werde, schätzen, aber sie könnten mit der Politik auf Bundesebene nichts anfangen.

Er kritisiert, dass die SPD-Spitze in Berlin Themen aufgreife, um Wahlen zu gewinnen und nicht um ernsthafte Politik zu machen. "Die Glaubwürdigkeit leidet darunter, das ist mein Eindruck." Auch wenn die Europawahl für die SPD katastrophal verlaufen ist, will sich Danninger nun auf die Kommunalwahl im kommenden Jahr konzentrieren: "Ich lasse mich nicht demotivieren."

Dass die lokale Politik Auswirkungen auf die Entscheidungen der Wähler gehabt hat, sieht der stellvertretende Auerbacher CSU-Ortsverbandsvorsitzende Uwe Ditz nicht. "Ich glaube, es gibt keinen Zusammenhang." Er habe erwartet, dass die CSU nicht schlecht abschneidet. "Spitzenkandidat Manfred Weber war einer von uns. Das hat was ausgemacht", ist Ditz überzeugt. Weber sei ein Mann mit wenig Reibungspunkten, keiner der polarisiere und die Emotionen hochkochen lasse.

SPD in der Krise

Die Spitze der SPD im Bund und in Bayern hat seiner Ansicht nach Defizite bei Profil und Kommunikation. "Die SPD steckt in einer großen Krise, die CSU ist wieder stabiler." Der CSU geholfen habe bei der Europawahl, dass Ministerpräsident Markus Söder mit seiner "ruhigen Art" eine "ordentliche Politik" gemacht habe.

Der Auerbacher Bürgermeister Joachim Neuß (Freie Wähler) ist der Ansicht, dass die Ergebnisse der Europawahl keine Rückschlüsse auf das Abstimmungsverhalten bei der Kommunalwahl zulassen. "Da geht es um örtliche Persönlichkeiten, ihre Leistungen und Eigenschaften." Die jetzt erreichten 8,5 Prozent seien kein Maßstab. Für die Kommunalwahl 2020 "haben wir uns andere Ziele gesteckt". Neuß geht davon aus, dass die Regierungsbeteiligung der Freien Wähler in Bayern die Bürger überzeugt habe, dass die Freien Wähler nicht nur Kommunalpolitik können. "Unsere drei Minister sind Politprofis und schlagen sich gut."

Der Auerbacher Grünen-Stadtrat Bernd Scheller sagt, die Wahl sei sehr stark europäisch geprägt gewesen, Lokalpolitik habe kaum ein Rolle gespielt. Der CSU habe geholfen, dass Spitzenkandidat Weber aus Bayern kommt. Die Wahlbeteiligung und das Ergebnis zeige, dass die Menschen an Europa interessiert seien und die Demokratie als wichtig erachten. "Die wollen keinen Brexit und Rechtspopulisten." Er erkennt einen anhaltenden Aufschwung der Grünen und hofft bei der nächsten Kommunalwahl auf einen zweiten Stadtratssitz. Scheller: "Vielleicht springt mehr raus."

