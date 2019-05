"Auerbachs Beste" öffentlich ausgezeichnet

Nicht nur sportliche Erfolge, sondern auch Ausdauer beim ehrenamtlichen Engagement in Vereinen würdigt die Stadt bei der Ehrung im Rathaussaal - vor 1 Stunde

AUERBACH - Zwölf langjährige Funktionäre in Vereinen und Verbänden dürfen sich nun zu "Auerbachs Besten" zählen. Bürgermeister Joachim Neuß überreichte zusammen mit den Stadträten Eugen Eckert und Maria Regn die Ehrengabe 2018, eine Glasskulptur, an die ausgezeichneten Bürger, die wir nachstehend in alphabetischer Reihenfolge veröffentlichen.

Bei der Besten-Ehrung wurde eine Reihe von Bürgern für ihre sportlichen Erfolge, ihr Engagement in Vereinen und ihre beruflichen Erfolge ausgezeichnet. Bürgermeister Joachim Neuß (Mitte) führte die Ehrung zusammen mit den Stadträten Maria Regn und Eugen Eckert im Rathaussaal durch. © Brigitte Grüner



Gründungsmitglied und 20 Jahre lang die erste Vorsitzende des Obst- und Gartenbauvereins Gunzendorf war Frieda Beyer. Als Beisitzerin ist sie bis heute im Verein engagiert.

Vor einem Vierteljahrhundert startete Norbert Biersack beim SV Rot-Weiß Welluck mit den ersten Kleinfeld-Mannschaften. 1998 war er Gründer der Abteilung Damenfußball. Bis 2007 fungierte er als Trainer und Spartenleiter. Durch seine Initiative konnte der Mädchen- und Frauenfußball beim jetzigen SV08 Auerbach ausgebaut und auf die Erfolgsspur gebracht werden.

Luitpold Dietl aus Michelfeld fühle sich schon immer dem Kloster und der Pfarrei verbunden, stellte Rathauschef Joachim Neuss in seiner Laudatio heraus. Vor 50 Jahren habe Dietl den Pfarrgemeinderat mitgegründet und wurde als Jugendvertreter in das Gremium gewählt. Später war er 28 Jahre der Vorsitzende. Auch als Mesner und versierter Kirchenführer ist Luitpold Dietl vielen Menschen bekannt.

Über 40 Jahre engagierte sich Josef Gumann bei der Kolpingfamilie. Viele Jahre wirkte er als Vertreter des Spielmannszuges auch im Vorstand. Fünf Jahre fungierte er als zweiter Vorsitzender und danach kurze Zeit kommissarisch als erster Vorsitzender. Seit 2007 kümmert er sich im Verein um die Archivierung und seit 2014 darüber hinaus um die Kassengeschäfte.

Seit 25 Jahren ist Achim Leißner ein Aktivposten beim Schützenverein D’Speckbachpelzer Michelfeld. Er arbeitet seit 1993 im Vorstand mit, darunter zwölf Jahre als erster Schützenmeister. In dieser Zeit wurde unter anderem die sehr aktive Sparte "Bogenschießen" gegründet.

Auf insgesamt 30 Jahre Führungspositionen blickt Harald Paulus bei der Feuerwehr Nitzlbuch zurück. Der Wellucker war unter anderem auch schon Beisitzer und Schriftführer sowie zwölf Jahre lang Zweiter Kommandant.

1978 wurden die Flembachkickers gegründet. Zwei der Gründungsmitglieder sind Hermann Rupprecht und Norbert Schleicher. Seit 40 Jahren führt Rupprecht die Kasse und verbucht akribisch die Einnahmen und die Ausgaben des Vereins. Norbert Schleicher fungiert seit dem ersten Tag als Spartenleiter der Fußballer und sorgt dafür, dass der aktive Spielbetrieb am Laufen gehalten wird.

Fußballer mit Leib und Seele

Ein Fußballer mit Leib und Seele ist Zeit seines Lebens Helmut Schreg. Er engagiert sich seit 30 Jahren im Verwaltungsrat des SV Rot-Weiß Welluck und beim Nachfolgeverein SV 08 Auerbach. Über viele Jahre war er Schriftführer und Medienbeauftragter, was er für die Fußballsparte immer noch macht. Hier ist Helmut Schreg auch als Stadionsprecher im Einsatz.

Seit April 1978 ist der Degelsdorfer Michael Trenz bei der örtlichen Jagdgenossenschaft in verschiedensten Funktionen tätig, darunter in der Kassenverwaltung und in der Kataster-Pflege. Auch im Rahmen der ländlichen Entwicklung brachte er sich ein. Sein besonderes Engagement galt stets der Pflege der Feld- und Waldwege, so Joachim Neuß in seiner Laudatio.

Der "Vater der aktuellen Erfolge des MSC Auerbach" sei Hubert Trenz, so Neuß. 30 Jahre lang habe Trenz, der früher selbst Rennen fuhr, den Verein als Vorsitzender geprägt. Seit zehn Jahren arbeitet er als Ehrenvorsitzender im Vorstand mit. Auch im Bergbaumuseum Maffeischächte oder im museum34 seien die Erfahrungen der früheren Steigers immer gefragt.

Herbert Ziegler ist nicht nur als aktives Mitglied der Feuerwehr Nasnitz stets zum Einsatz bereit, sondern führt seit 25 Jahren die Kasse des Vereins.

VON BRIGITTE GRÜNER