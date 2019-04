Aufklärungsquote im Auerbacher Umland auf Rekordniveau

Laut Kriminalstatistik lebt es sich im Umfeld der Bergstadt relativ sicher - vor 1 Stunde

AUERBACH - Die Zahl der Straftaten erhöhte sich im Vorjahr zwar leicht, die Aufklärung durch die Polizei erreichte jedoch im Gegenzug einen Rekordwert. Bei der Vorstellung der Kriminalstatistik am Freitag im Rathaus gab es deshalb weitgehend zufriedene Gesichter.

Die Diebstahlskriminalität nahm in Auerbach im Vorjahr spürbar zu. Beim Schmuckgeschäft von Jürgen Lindner blieb es beim Einbruchsversuch. Der Verursacher des erheblichen Schadens konnte nicht ermittelt werden.



Bürgermeister Joachim Neuß betonte, dass Auerbach von der Polizei hervorragend betreut werde. Auch die gute Zusammenarbeit sei hervorzuheben. Die Sicherheit der Bürger sei ein bedeutender Standortfaktor und biete den Menschen ein oft zu wenig beachtetes hohes Maß an Lebensqualität, so der Rathauschef. Polizeichef Manfred Weiß nahm die gute Sicherheitslage und die hohe Aufklärung als Anlass zum Lob an seine motivierten Kollegen. "Auch die neuen, jungen Mitarbeiter, die direkt von der Polizeischule gekommen sind, arbeiten mit Feuereifer, ohne dabei Augenmaß und Fingerspitzengefühl zu vernachlässigen", so Weiß.

Auf 1000 Bürger in der Gemeinde Auerbach kommen pro Jahr 27 Straftaten und damit vier mehr als noch 2017, hatten die Ordnungshüter errechnet. Dass diese so genannte Häufigkeitszahl dennoch erfreulich ist, zeigt der Vergleich. In Bayern liegt der Wert bei 46, in der Oberpfalz bei 41 und im Landkreis Amberg-Sulzbach bei 26,59 Straftaten pro 1000 Einwohner. Noch besser schneiden die Gemeinden Königstein (19), Hirschbach (14) und Edelsfeld (9 Straftaten pro 1000 Bürger) ab. In Freihung liegt der Wert bei 20, in Vilseck bei 30.

Ebenso zufrieden ist die Polizei mit der Aufklärungsquote von 73,92 Prozent. Der Wert habe sich seit 2015 kontinuierlich verbessert, so Manfred Weiß, der seit Dezember 2017 in Auerbach ist. 2018 sei daher das erste komplette Jahr unter seiner Verantwortung. Oberpfalzweit werden 68,3 Prozent der Straftaten aufgeklärt, in Bayern 64,5 Prozent.

Leicht erhöht hat sich die Gesamtzahl der Verbrechen und Vergehen. Im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Auerbach, zu dem auch die Gemeinden Edelsfeld, Hirschbach und Königstein gehören, wurden im Vorjahr 307 Straftaten gezählt, acht mehr als 2017. Im Bereich der Polizeistation Vilseck, die den Markt Freihung mit betreut, ging die Zahl der Fälle um drei auf insgesamt 230 Straftaten zurück. Erfreulich ist, dass in 2018 keine "Straftat gegen das Leben" zu bearbeiten war.

Bei den Rohheitsdelikten wurden von den Beamten 89 der 104 Straftaten aufgeklärt. Ohne Ergebnis blieb die Fahndung bei zwei Raubdelikten. In beiden Fällen wurden Menschen aus dem Inspektionsbereich im Ausland ausgeraubt. Auffällig ist der Rückgang der Rohheitsdelikte in Vilseck (minus 15) und die Erhöhung (plus acht) in Auerbach. 18 Mal gab es schwere und gefährliche Körperverletzungen, in 55 Fällen spricht die Polizei von einfacher Körperverletzung. Einige Verbrechen passierten im häuslichen Bereich, viele in der Freizeit – oft auch in Verbindung mit zu viel Alkoholkonsum, so der Polizeichef.

Zugenommen hat die Zahl der Diebstähle (von 101 auf 112). Während einfache Diebstähle und Diebstähle unter erschwerten Umständen zunahmen, blieben die Ladendiebstähle und Wohnungseinbrüche auf dem Niveau von 2017. Prävention, Polizeistreifen und Sicherheitsberatung machen sich bezahlt, betonte Weiß. Er sei froh, dass 2018 keine überregionalen Banden in der Region unterwegs waren.

Von Passanten gestört

Als versuchter Diebstahl unter erschwerten Bedingungen wird der Einbruchsversuch bei "Schmuck Lindner" am Unteren Markt gewertet. Hier wurde der Verursacher von Passanten gestört und konnte sich unerkannt entfernen.

Unvernunft der Besitzer sei oft eine Mitursache bei Fahrraddiebstählen. Neun Drahtesel wurden 2018 entwendet. Viele – selbst teure - Räder waren im öffentlichen Raum ungesichert oder standen einsehbar in offenen Garagen. Keines der neun Fahrräder konnte wieder gefunden werden. Ein Fahrradpass könnte bei der Fahndung helfen. Auch wäre es hilfreich, Fotos und Beschreibungen des Fahrrads aufzubewahren, um die Unterlagen bei Bedarf der Polizei zur Verfügung stellen zu können.

Vermögens- und Fälschungsdelikte werden häufig aufgeklärt. In 2018 ermittelte die Polizei in 96 Prozent der 56 Fälle den Verursacher. Einen großen Teil der Straftaten machten Betrugsfälle aus. 15 der 37 Delikte bezogen sich auf einen Waren- oder Warenkreditbetrug, zehn auf eine Urkundenfälschung. Froh ist die Polizei über den Rückgang von 23 auf 79 erfasste Fälle bei Sachbeschädigungen. Bei Schmierereien oder Beschädigungen an Kraftfahrzeugen sind die Ordnungshüter stark auf Zeugenaussagen angewiesen, so Manfred Weiß. Erfolgreich war die Polizei im Bereich Rauschgiftkriminalität: Alle 40 Fälle im Einzugsgebiet wurden geklärt. Die 314 ermittelten Tatverdächtigen waren zu knapp 70 Prozent männlich. 85 Prozent aller Täter waren Erwachsene, je sieben Prozent Jugendliche ab 14 Jahren und Heranwachsende von 18 bis 20 Jahren.

VON BRIGITTE GRÜNER