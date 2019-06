Aufmerksamer Waischenfelder klärte Unfallflucht

Mit seiner Hilfe konnte 19-jähriger Fahranfänger überführt werden - Schon mehrere Unfälle am Konto - vor 1 Stunde

WAISCHENFELD - Auch wenn die Polizei noch so wachsam ist, so ist sie mitunter doch auf die Mitarbeit der Bürger angewiesen. Jetzt konnte die Pegnitzer Polizei einen aufmerksamen Zeugen aus Waischenfeld belohnen, mit dessen Hilfe eine Unfallflucht geklärt werden konnte.

Das Bild zeigt Michael Schmälzle aus Waischenfeld und den Sachbearbeiter Polizeiobermeister Julian Eichenmüller. © Foto: Polizei Pegnitz



Bereits im März dieses Jahres beschädigte ein Kleintransporter in der Hauptstraße in Waischenfeld einen abgestellten Pkw. Dabei entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von über 3.500 Euro. Ohne sich um den Schaden zu kümmern verließ der Unfallverursacher die Unfallstelle.

Michael Schmälzle aus Waischenfeld hatte zufällig den Verkehrsunfall beobachtet und sich das Kennzeichen des Unfallverursachers notiert. Er verständigte den Fahrzeughalter des geschädigten Fahrzeugs und stand auch für die Polizei als Unfallzeuge zur Verfügung. Dadurch war es der hinzugerufenen Streife der Polizeiinspektion Pegnitz ein Leichtes, den Unfallverursacher zu ermitteln und diese Straftat des „unerlaubten Entfernens“ vom Unfallort zu klären.

Ohne die Beobachtungen des Zeugen und seine tätige Mithilfe wäre der Geschädigte auf seinem erheblichen Sachschaden sitzen geblieben. Wie die späteren Ermittlungen der Polizei ergaben, hatte der Unfallverursacher, ein 19-jähriger Fahranfänger, innerhalb weniger Wochen bereits mehrere Verkehrsunfälle verursacht.

Auf Vorschlag der Dienststellenleitung bei der Polizeiinspektion Pegnitz erhielt Michael Schmälzle im Rahmen einer kleinen Feierstunde ein persönliches Dankschreiben des Polizeipräsidenten Schieder sowie ein kleines Präsent übermittelt.

Dienststellenleiter Roland Schmitt stellte bei der Übergabe klar, dass eine erfolgreiche Polizeiarbeit nur in einem guten und vertrauensvollen Miteinander mit aufmerksamen Bürgern möglich und erfolgreich sein kann.