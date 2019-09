Auszubildende der KSB in Pegnitz erhalten Tablets

PEGNITZ - Ein Raum voller junger Menschen, vor ihnen Namensschilder und Tablets. Auf diesen Geräten wird sich ein Großteil der Ausbildung bei KSB abspielen. Alles digital – ist das die Arbeitswelt der Zukunft?

Der Personalleiter Volker Plotz überreichte an alle Auszubildenden — hier an die 18-jährige Lena Steffen — je ein Tablet. © Foto: Klaus Trenz



Harald Hofmann, zuständig für den Standort Pegnitz und selbst erst am Montag aus dem Urlaub zurückgekommen, zeigt Verständnis für die Aufregung, die sich bei seinen neuen Mitarbeitern einstellte: "Ich dachte mir: Was wird mich morgen erwarten? Aber hier sind ja 23 Leute, die wohl mehr Bauchgrummeln haben als ich." 22 junge Männer und eine Frau sind seit Montag in verschiedenen Bereichen der Pumpenfirma am Standort Pegnitz in Ausbildung.

Geschenk der Firma

Für die jungen Leute wird sich viel verändern. Das greift auch Personalleiter Volker Plotz auf: "Das ist keine Schule mehr. Sie nehmen hier einen wichtigen Schritt in die Selbstständigkeit." Entscheidend für die Zukunft sei, was die Auszubildenden aus ihren Möglichkeiten machen. Dann zeigt er auf die Tablets auf den Tischen: "Wenn Sie die Ausbildung erfolgreich abschließen, dann können Sie die behalten."

Die Tablets sind der Schlüssel zu dem neuen Ausbildungskonzept der KSB am Standort Pegnitz. Fast die gesamte Ausbildung wird sich auf den Bildschirmen der elektronischen Geräte abspielen. "Wir brauchen tatkräftige junge Leute, denn die Anforderungen werden immer mehr und verändern sich. Deshalb wird es keinen Zettel und keinen Stift mehr am Standort Pegnitz geben", erklärt Standortleiter Hofmann. Die neuen Azubis seien die ersten, die die papierlose KSB erleben sollen, wie er sagt: "Ihr seid der Pilot."

Die einzige Frau unter den 23 Neuen ist die 18-jährige Lena Steffen. Die angehende Industriekauffrau freut sich auf die Umstellungen: "Ich bin sehr optimistisch. Es ist gut, dass man sich da anpassen will." Sie selbst habe noch nicht viele Erfahrungen mit KSB gemacht. Von ihrem Vater, der selbst bei der Pumpenfirma angestellt ist, habe sie aber viel Gutes gehört.

Auch Yannick Zenger ist einer der KSB-Azubis. Der 19-Jährige aus Bronn hat sich ganz bewusst für den Ausbildungsbetrieb entschieden, wie er lachend sagt: "Unser halbes Dorf arbeitet schon hier." Auch Zenger, der sich zum Wirtschaftsingenieur ausbilden lässt, ist erfreut über die fortschreitende Digitalisierung im Unternehmen: "Es ist überall im Berufsleben so, dass alles digitaler wird. Die Leute sitzen nicht mehr mit Zeichenstift da."

Ausbildungsleiter Roland Haber: "Der Start in die Digitalisierung erfolgt vor dem Hintergrund, dass immer mehr Arbeitsplätze sich verändern." Seiner Meinung nach werden keine neuen Berufe entstehen, stattdessen werden die Existierenden einen Wandel durchlaufen. Ein Beispiel dafür sei Yannick Zengers Ausbildung zum Wirtschaftsingenieur, sagt Martin Abt, der Leiter der Pegnitzer Berufsschule: "Früher war das eher ein Randberuf. Heute ist er zentral, weil er als die Schnittstelle zwischen Fertigung und Vertrieb arbeitet."

Mappe mit Unterlagen hat ausgedient

Die Fokussierung auf Tablets soll den Arbeitsprozess stromlinienförmiger machen und Veränderungen in Echtzeit aufzeigen können. "Früher", so Ausbildungsleiter Haber, "gab es eine Mappe voller Anweisungen, Unterlagen und Zeichnungen. Ab heute sollen die Auszubildenden das alles in ihrem Tablet finden." Mathias Rank von der Industrie- und Handelskammer (IHK) schätzt, dass von den rund 3400 Auszubildenden, die in dieser Woche in Oberfranken loslegen, ungefähr zehn Prozent auf einem ähnlichen Stand wie bei der KSB arbeiten. Umgerechnet seien das aber nur zwei bis drei Prozent der Betriebe. "Ich erwarte, dass sich das in den nächsten Jahren steigert – bis zu 50 Prozent", so Rank.

