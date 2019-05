Autofahrerin übersah in Hummeltal beim Abbiegen Biker

48-jähriger Motorradfahrer kam mit glimpflichen Verletzungen davon - vor 10 Minuten

HUMMELTAL - Leichte Verletzungen erlitt am Montagmorgen ein Motorradfahrer, den eine Autofahrerin in der Gemeinde Hummeltal beim Abbiegen übersehen hatte. Der Verletzte kam in ein Krankenhaus.

Gegen 8.45 Uhr bog der 48-Jährige mit seinem Motorrad der Marke BMW von der Pottensteiner Straße in die Geseeser Straße ab. Dort wollte die 38-jährige zur selben Zeit mit ihrem Skoda von der Eichenreuther Straße in die Geseeser Straße abbiegen und übersah dabei den Biker. Im Einmündungsbereich kam zum Zusammenstoß.

Der 48-Jährige kam vorsorglich mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Der Sachschaden hält sich mit etwa 1.000 Euro in Grenzen. Beamte der operativen Ergänzungsdienste Bayreuth haben die Ermittlungen im Zusammenhang mit dem Unfallgeschehen aufgenommen.

Hier geht es zu allen Polizeimeldungen des Tages.