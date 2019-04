Autotransporter kippte auf A9 um: 340.000 Euro Schaden

Vollbeladenes Fahrzeug hatte sich bei einem Überholmanöver aufgeschaukelt - 20 Meter Betonleitwand beschädigt - vor 36 Minuten

BINDLACH - Mindestens 340.000 Euro Sachschaden entstand am Samstagfrüh kurz nach 4 Uhr bei einem schweren Unfall auf der A9 nahe Bindlach. Bei einem Überholmanöver hatte sich ein Autotransporter aufgeschaukelt. Der voll beladene Lastwagen stürzte um.

Ein vollbeladener polnischer Autotransporter befuhr die A9 in Fahrtrichtung München. Im Bereich des Bindlacher Berges versuchte der Fahrer, einen anderen Lkw zu überholen. Dabei schaukelte sich sein Autotransporter so stark auf, dass der Sattelzug schließlich auf die Seite kippte und rechts in die Betonleitwand krachte.

Der 31-jährige polnische Fahrer wurde hierbei nicht verletzt, allerdings entstand an seinem Autotransporter ein Schaden von 340.000 Euro. Zudem wurde die Betonleitwand auf einer Länge von ca. 20 Metern massiv in Mitleidenschaft gezogen, weswegen diese getauscht werden musste.

Die Bergungs- und Reperaturarbeiten zogen sich bis 14 Uhr hin. In dieser Zeit war die Autobahn kurzfristig komplett gesperrt. Zügig konnte dann erst die linke und später auch die mittlere Spur freigegeben werden.

