Badeunfall in der Oberpfalz: Frau trieb regungslos im Wasser

33-Jährige wurde schwer verletzt - Badegäste griffen ein - vor 1 Stunde

PRESSATH - Regungslos trieb eine Frau am Dienstag in einem Weiher am Kiesibeach in Pressath (Landkreis Neustadt an der Waldnaab). Die 33-Jährige musste noch vor Ort reanimiert werden und kam per Rettungshubschrauber in eine Klinik. Ihr Zustand ist weiterhin ernst.

Eine 33-Jährige musste am Dienstag am Kiesibeach in Pressath reanimiert werden. Sie trieb zuvor regungslos im Wasser. © Screenshot/Google Maps



Tragische Szenen spielten sich am Dienstag in einem Weiher am Kiesibeach bei Pressath ab: Nachdem eine 33-Jährige aus Weiden dort von einer Badeplattform ins Wasser gesprungen war, trieb sie regungslos an der Oberfläche. Ein 33-jähriger Bekannter der Frau zog die Dame gemeinsam mit einem 23-jährigen Badegast aus dem Wasser auf die Plattform. Beide starteten laut Angaben der Polizei sofort mit den Erstehilfemaßnahmen.

Eine Notärztin konnte die 33-Jährige schließlich reanimieren, sie wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Regensburger Krankenhaus gebracht. Auch zwei Tage nach dem Unfall, am Donnerstag, ist der Zustand der Frau weiterhin ernst, berichtete eine Sprecherin der Polizei Eschenbach.

