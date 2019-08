Bahnhofs-Modernisierung für neun Millionen Euro

Pegnitz ist eine der meistfrequentierten Bahnstationen in Oberfranken. Nun wird sie barrierefrei. - vor 1 Stunde

PEGNITZ - Die Pressemitteilung des Bayerischen Staatsministeriums für Wohnen, Bau und Verkehr klingt sehr optimistisch: Bayerns Verkehrsminister Hans Reichhart habe Grünes Licht gegeben, damit die Deutsche Bahn AG zeitnah mit den Planungen für einen barrierefreien Ausbau des Pegnitzer Bahnhofs beginnen kann. Die Rede ist vom "vorzeitigen Maßnahmenbeginn", was bedeutet, dass geplant werden darf, obwohl Bahn und Freistaat Bayern noch keinen Vertrag bezüglich des Bahnhofs miteinander haben.

Der Zugang zu den Bahnsteigen am Bahnhof Pegnitz: Wer mit dem Rollstuhl oder dem Kinderwagen unterwegs ist, vermisst einen nahen Lift. Dies soll sich nach dem Willen der Bayerischen Staatsregierung und der DB AG bald ändern – der Bahnhof wird barrierefrei umgebaut. © Foto: Hans von Draminski



Die entsprechenden Verhandlungen laufen gleichwohl nach Ministeriums-Angabe. Etwa neun Millionen Euro soll die Bahn in den Bahnhofsausbau investieren, der Freistaat schießt zu den Planungen auf freiwilliger Basis 700 000 Euro zu.

Hintergrund: Der Bahnhof Pegnitz, der von täglich 4200 Menschen frequentiert wird, ist eines von zwölf Projekten im "Bayern-Paket II", mit dem die Barrierefreiheit in Bayern von politischer Seite her vorangetrieben werden soll. Verkehrsminister Reichhart betont in besagter Mitteilung auch, dass der Freistaat zwar die Planungen finanziell unterstützt, bis das Baurecht für das Projekt erlangt ist, die Realisierung des Umbaus aber nur mit zusätzlichen Bundes-Mitteln möglich ist. Im Koalitionsvertrag der GroKo ist aktuell ein Bundesprogramm zur Barrierefreiheit enthalten – nicht das erste seiner Art.

Nach den Worten von Vize-Bürgermeister Wolfgang Nierhoff hat die Nachricht aus dem Ministerium im Rathaus "Euphorie ausgelöst", wie er lächelnd erklärt. Habe die Stadt Pegnitz doch seit Jahren auf diese Entwicklung hingearbeitet und sei auch von den Bürgern immer wieder daran erinnert worden, dass im Bahnhof die Barrieren fallen müssten. Die Bahn freilich vertröstete die Pegnitzer Politik ein ums andere Mal.

Nun, mit dem Bahnhofsumbau in greifbarer Nähe, sei es laut Nierhoff auch erheblich einfacher, das schon länger brach liegende und von der Stadt vor nicht all zu langer Zeit angekaufte Bahnhofsgebäude zu entwickeln und "da wieder Leben reinzubringen", wie es Wolfgang Nierhoff formuliert. Ob dies nun kleine Läden seien, Ateliers oder Büroräume oder auch ein Mix aus allem, müsse die weitere Entwicklung zeigen.

Wortkarge Antwort der Bahn

Dies ist allerdings Zukunftsmusik. Fragt man bei der DB nach, so fällt die Auskunft ziemlich wortkarg und bewusst vorsichtig aus, man mag sich offensichtlich nicht all zu weit aus dem Fenster lehnen. Wie ein Bahnsprecher auf Anfrage der Nordbayerischen Nachrichten erklärte, laufen momentan bereits die Endverhandlungen des Vertrages zwischen Freistaat und Bahn..

Der Sprecher bekräftigte noch einmal, dass der Freistaat die Finanzierung der Planungen für den barrierefreien Ausbau "unter anderem" des Bahnhofs Pegnitz übernimmt. Die Umsetzung sei aber genau deshalb zum heutigen Zeitpunkt noch offen. "Demnach können derzeit keine Aussagen zum genauen Inhalt sowie zum Zeitplan der Umbaumaßnahmen getätigt werden", heißt es von Bahnseite.

Dies werde erst nach Vorliegen der Planungsergebnisse möglich sein. Auch bei den Kosten handele es sich um eine Grobkostenschätzung, welche die komplette Baumaßnahme (Planung und Bau) enthält.

Nach Vorliegen der Planungsergebnisse will die Bahn die weiteren Schritte und konkreten Inhalte der Projekte darlegen. Bei der Realisierung will die Bahn Mittel des Bundes einsetzen. Aber auch hier gelte, dass eine Anschlussfinanzierung derzeit nicht gesichert ist und wird "zu gegebener Zeit erörtert" werde.

"Die Gestaltung des Bahnhofsumfeldes liegt in kommunaler Hand", betont der Bahnsprecher.. Zur optischen Verschönerung der Bahnhöfe will die Bahn noch nichts sagen.

HANS VON DRAMINSKI