Bananen auf der A9 bei Pegnitz verstreut

Kleintransporter rammte beim Überholen einen Sattelzug - 60.000 Euro Schaden - vor 2 Stunden

PEGNITZ - 60.000 Euro Sachschaden entstand am Samstagmorgen bei einem Unfall auf der A9 nahe Pegnitz. Weil die aus Bananen bestehende Ladung eines Kleinlasters auf der Fahrbahn verstreut war, musste eine Kehrmaschine angefordert werden.

Am Samstag war in den frühen Morgenstunden ein mit Bananen beladener Kleintransporter auf der Autobahn in Fahrtrichtung Süden unterwegs. Wegen zu geringem Seitenabstands geriet der 36-jährige Fahrer beim Überholen gegen das hintere linke Eck eines auf der rechten Fahrstreifen fahrenden Sattelzuges.

Die Ladung des Kleintransporters verteilte sich nach dem Aufprall auf der Fahrbahn, sodass eine Kehrmaschine angefordert werden musste. Der Fahrer des Kleintransporters wurde leicht verletzt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 60.000 Euro.

