Band Buffalo Hardwurst macht nach 25 Jahren Schluss

PEGNITZ - "Ich habe schon mit einem Freund zusammen in einer Band gespielt, aber wir hatten keine Auftritte", sagt Andy Conrad. Und irgendwann hatten sie die Schnauze voll und beschlossen, selber eine Band zu gründen. Das ist jetzt 25 Jahre her. Damals entstand Buffalo Hardwurst.

Die Band Buffalo Hardwurst – Bernhard Overbeck, Andy Conrad, Michael Will, Heiko Krueger (von links) sind der harte Kern – wurde vor 25 Jahren gegründet. Deshalb gibt es jetzt ein paar Konzerte. © ⋌ Foto: privat



Country-Punk-Rock, rotzig runtergespielt im Wechselrhythmus des Cowpunks – so beschreibt der 56-Jährige die Musik, um die es geht. Damals war der legendäre Abend in der Zaußenmühle, an dem der Waldstockverein gegründet wurde. "Da haben wir beschlossen, auch gleich zu spielen", erinnert er sich. Geprobt hat die Band anfangs immer im damaligen Theater Schall & Rauch.

Die Stücke hat Conrad alle selber geschrieben, anfangs vier Stück in der Woche. "Die Lieder spielen wir heute noch." Aber das Pensum des Schreibens schafft er jetzt nicht mehr. "Es wäre schön, wenn das noch so wäre", lacht er, "aber die Geschwindigkeit hat nachgelassen." Es brauche dafür mehr Naivität und Gelassenheit.

Um was geht es in seinen Stücken? "Es geht um das Leben auf dem Land, Kühe, Pferde, Außerirdische", zählt der Pegnitzer auf. Die Texte seien im Großen und Ganzen ziemlich absurd. "Ich denke, ein wichtiger Aspekt bei der Band war für mich immer, meinen Hang zum Dadaismus auszuleben. Sowohl musikalisch, als auch textlich."

So gesehen passe auch der Bandname irgendwie wie die Faust aufs Auge. Der Name Buffalo komme von Buffalo Springfield, den ein Bandmitglied cool fand. Und Hardwurst, das habe fränkische Züge. "Viele finden den Namen gut. Ich selber eigentlich nicht so, ich bin Vegetarier."

Sie haben die Musik, die sie spielen, für andere Einflüsse weit aufgemacht. Es kam der sogenannte Spacerock mit rein, später noch die Surfmusik – schnelle Instrumentalmusik. Anfangs gab es Sechs-Stunden-Programme. Sie haben natürlich bei Waldstock und dem Bayreuther Kneipenfestival gespielt, aber auch bei Hochzeiten und Geburtstagen. Auftritte gab es auch in der Nürnberger Kofferfabrik. Sie haben in ganz Deutschland, aber auch in Italien und der Tschechischen Republik gespielt.

"Verdient haben wir nicht viel", erinnert er sich. Eher draufgezahlt. Es ist ihnen immer ein ganzer Tross an Fans hinterher gereist. Die Kontakte haben sich bei jedem Auftritt immer mehr erweitert. Insgesamt hat er an die 75 Stücke geschrieben, schätzt Conrad.

Fällt ihm erst die Musik ein oder erst der Text? "Das ist unterschiedlich", sagt Conrad, der nur ganz schlecht Noten lesen kann und sich alle Instrumente – unter anderem Schlagzeug, Gitarre, Akkordeon – selbst beigebracht hat.

"Wenn der erste Griff auf der Gitarre gut ist, dann sprudeln die anderen hinterher", sagt er. Man müsse die kreativen Schübe bewusst erzeugen. Ein andermal schwirrt ihm der Text oder ein Refrain durch den Kopf, und er überlegt, was musikalisch dazu passt.

Irgendwann waren sie mehrere Sängerinnen, Bläser und Gaststars, die Band sei stetig gewachsen. Doch es wurde auch immer schwieriger, alle zu koordinieren, sagt Conrad. "Jeder hat woanders gearbeitet." Es waren keine Proben mehr möglich. Und deshalb haben sie sich 2001 dann aufgelöst. Anfang dieses Jahres habe man aber nun beschlossen, anlässlich des 25-jährigen Gründungsjubiläums heuer ein paar Konzerte zu geben. Dabei soll es alte Stücke und Coverstücke geben. "Es ist aber sehr aufwändig", sagt Conrad, weil immer noch alle auseinander wohnen.

Der nächste Auftritt wird am 10. August in der Leupser Schupfen sein. Dann wollen sie noch in Bronn und beim Geburtstag von einem Freund spielen. Und dann ist endgültig Schluss. Andy Conrad hält nichts von ständigen Revivalkonzerten. "Irgendwann muss Schluss sein", sagt Conrad, der noch bei vier anderen Bands mitspielt und im Hauptberuf selbstständiger Grafikdesigner ist. "Ich bin genug ausgelastet", sagt er. Aber eine wirkliche musikfreie Zeit kann er sich nicht vorstellen. Die Musik gehört bei ihm schon immer dazu. "Das macht den Kopf frei." Conrad kommt aus einer musikalischen Familie, schon mit sechs Jahren hat er auf Verstärkern gesessen.

Gibt es auch den Andy Conrad in Anzug und Krawatte? "Freilich", sagt der 56-Jährige. Wenn er zu den Wagner-Festspielen nach Bayreuth geht. "Das ist Musik, die ich nicht begreife, die mich fasziniert."

