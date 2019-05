Bayreuther "Mordverfahren Innstraße" wird neu aufgerollt

Nach Ansicht des Bundesgerichtshofs ist die Tötungsabsicht des Täters nicht belegt

BAYREUTH - Der Bundesgerichtshof (BGH) hat das Urteil des Landgerichts Bayreuth im sogenannten Mordverfahren Innstraße hinsichtlich des Angeklagten Firat T. aufgehoben. Dies betrifft den Aspekt, dass der Angeklagte T. wegen Mordes in Tateinheit mit Diebstahl verurteilt worden ist.

Der gewaltsame Tod eines 88-jährigen Rentners in der Bayreuther Innstraße muss juristisch neu aufgerollt werden. © NEWS5/Fricke



Die 1. Große Strafkammer des Landgerichts Bayreuth hatte wie berichtet am 23. Juli 2018 Firat T. unter anderem wegen Mordes zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Ihm wurde zur Last gelegt, den Rentner Friedrich K. am 12. April 2017 in der Bayreuther Innstraße getötet zu haben.

Der mitangeklagte Anton S. war wegen Diebstahls in Tatmehrheit mit unterlassener Hilfeleistung zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von fünf Jahren und zwei Monaten verurteilt worden. Dieses Urteil ist mittlerweile rechtskräftig. Das Verfahren gegen T. wurde nun an eine andere Strafkammer des Landgerichts Bayreuth zur erneuten Entscheidung zurückverwiesen. Denn nach Auffassung des Bundesgerichtshofs werden die Feststellungen, auf denen die Verurteilung wegen des Tötungsdelikts beruhe, von der im Urteil dargelegten Beweiswürdigung nicht getragen.

Die Strafkammer habe zwar rechtsfehlerfrei belegt, dass T. die Person gewesen sei, die dem Geschädigten die Schläge gegen den Kopf zugefügt habe, dass weiter der K. eine Treppe hinuntergestürzt sei und sich dabei tödliche Verletzungen zugezogen habe. Diese Feststellungen könnten jedoch nicht als Beleg herangezogen werden, dass die Schläge an oder auf der Treppe erfolgt seien. Sie würden Raum für die Möglichkeit anderer Geschehensabläufe lassen. Deshalb sei auch der Tötungsvorsatz des Angeklagten durch die Strafkammer nicht tragfähig festgestellt worden, da dieser mangels sonstiger Beweise nur aus dem äußeren Tatgeschehen habe hergeleitet werden können.

